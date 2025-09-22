영국發 강달러·한미협상 잡음에… 치솟는 환율 불안
영국 재정불안 달러 가치 상승 불러
관세 불확실성 장기화에 원화 약세
당국 개입 없을시 1400원 돌파 전망
코스피가 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있지만 원·달러 환율이 1400원에 육박해 금융시장 불안 요인으로 자리 잡고 있다. 통상 외국인이 원화 자산인 코스피를 비롯한 국내 주식을 사들이면 환율에 하락 요인으로 작용하는 것을 고려하면 이례적이다. 당국의 개입이 없다면 조만간 달러당 1400원을 돌파할 수 있다는 전망도 나온다.
22일 서울 외환시장에 따르면 이날 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일보다 1원 내린 1392.60원을 기록했다. 환율은 하반기 첫날인 7월 1일 1355.90원으로 출발해 최근 심리적 저항선인 1400원을 눈앞에 두고 있다. 올해 하반기 외국인이 코스피 주식을 11조원어치 넘게 사들였고 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 등을 고려하면 환율은 하락해야 하지만 반대 흐름을 보이는 것이다.
달러는 연준의 금리 인하 결정 이후 오히려 강세를 보이고 있다. 이날 유로와 엔 등 주요국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 97포인트가 넘었다. 96포인트대에서 등락을 보이던 달러인덱스는 지난 18일 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 상승했다. 지난 7~13일 신규 실업수당 청구 건수가 감소하면서 연내 추가 금리 인하에 대한 의구심이 커진 영향이다.
제롬 파월 연준 의장은 금리 인하 후 기자간담회에서 “이번 금리 인하는 리스크 관리 차원”이라며 “추가 인하의 시작이라는 보장은 아니다”고 말했다. 다만 달러 인덱스가 기준선인 100을 넘지 않고 있는 만큼 추세적인 강세로 볼 수 없다는 분석이다.
그런데도 원·달러 환율이 심리적 저항선인 1400원을 위협하고 있는 것은 주요국 통화와 비교해서 원화가 더 약세를 보이기 때문으로 분석된다. 이주원 대신증권 연구원은 “8월 초 달러 고점 대비 달러인덱스와 엔·달러 환율이 각각 3.8%, 2.9% 하락하는 동안 원·달러 환율은 1.7% 하락하는 데 그쳤다”고 설명했다.
이는 미국과의 관세 협상과 관련한 불확실성이 원·달러 환율에 반영되고 있는 영향이 크다. 미국은 관세를 25%에서 15%로 낮추는 대신 3500억 달러(약 487조원) 직접 투자를 요구하고 있지만 양국은 투자 방식을 놓고 이견을 좁히지 못하고 있다.
영국의 재정적자 우려를 반영한 파운드화 약세도 달러 강세 요인이다. 영국 통계청에 따르면 지난 4~8월 영국의 재정적자는 838억 파운드로, 코로나19 팬데믹 이후 최고치를 기록했다. 이는 예산책임청의 전망치(724억 파운드)를 크게 웃도는 수준이다. 위재현 NH선물 연구원은 “당국의 적극적인 개입과 수출기업의 환전 수요가 없다면 환율이 1400원을 돌파할 가능성이 크다”고 밝혔다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
