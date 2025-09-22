李 “북핵 동결 수용”… 金 “비핵화 절대 없다”

이 대통령 BBC 인터뷰

“핵개발 중단만으로 분명한 이익”

비핵화 3단계 중 첫 단계 시동



김정은 최고인민회의 연설

“시간 우리편” 핵능력 고도화 의지

“트럼프와 좋은 추억” 대화 가능성

이재명 대통령이 22일 유엔총회 기조연설을 앞두고 공개된 로이터통신과의 인터뷰에서 북·미 간 핵 동결 합의 시 수용 의사를 밝히고 있다(왼쪽 사진). 김정은 북한 국무위원장은 전날 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 연설에서 “비핵화는 절대로 있을 수 없다”며 북·미 대화의 전제조건이 ‘비핵화 포기’임을 분명히 했다. 로이터 연합뉴스

이재명 대통령이 유엔총회 기조연설을 앞두고 가진 외신 인터뷰에서 북·미 간 핵 동결 합의가 이뤄질 경우 이를 수용하겠다는 뜻을 밝혔다. 한반도 비핵화의 전제조건으로 삼은 핵 동결 북·미 대화가 이뤄진다면 조연 역할도 감수하겠다는 뜻이다. 반면 김정은 북한 국무위원장은 “비핵화는 절대로 있을 수 없다”며 북·미 대화의 전제조건이 ‘비핵화 포기’임을 분명히 했다. 유엔총회, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)로 이어지는 글로벌 정상외교전을 앞두고 남북이 본격적인 수싸움에 돌입했다는 평가가 나온다.



이 대통령은 22일 공개된 BBC 인터뷰에서 “북한이 핵무기를 폐기하는 대신 핵무기 생산을 중단하는 내용을 도널드 트럼프 미국 대통령과 김 위원장이 합의할 경우 이를 수용하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “북한은 매년 15~20기 핵무기를 추가로 생산하고 있다. 핵 생산 동결은 임시적인 비상조치로 실현 가능한 대안”이라고 평가했다. 이어 “비핵화라는 장기적인 목표를 포기하지 않는 한, 북한이 핵·미사일 개발을 멈추는 것만으로도 분명한 이익이 있다고 본다”고 강조했다. ‘핵 동결’로 대화를 연 뒤 장기적으로 ‘핵 폐기’ 협상에 나서겠다는 의미다.



그러나 김 위원장은 지난 20~21일 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제14기 제13차회 연설에서 “3단계 비핵화론은 무장해제를 꿈꾸던 전임자들의 숙제장에서 옮겨 베껴온 복사판”이라며 “우리에게서 비핵화란 절대로, 절대로 있을 수 없다”고 말했다고 노동신문이 22일 보도했다. 김 위원장은 “핵을 포기시키고 무장해제시킨 다음 미국이 무슨 일을 하는가는 세상이 이미 잘 알고 있다”며 “우리는 절대 핵을 내려놓지 않을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “서방 패권 세력이 아직도 핵을 보유하고 있는 조선민주주의인민공화국에 전략적 패배를 안기고 이길 수 있다는 망상에서 벗어나지 못하고, 제재나 힘으로 우리를 압박하고 꺾을 수 있다고 생각한다면 오산”이라고 밝혔다. 특히 “시간은 우리 편”이라며 미국의 제안이 늦어지면 늦어질수록 핵 능력도 고도화될 것임을 암시했다.



김 위원장은 남한과의 협상은 배제하겠다는 뜻도 명확히 했다. 김 위원장은 “우리는 정치, 국방을 외세에 맡긴 나라와 통일할 생각이 없다”며 “대한민국은 미국화된 반신불수의 기형체, 철저히 이질화된 타국”이라고 주장했다. 이어 “결단코 통일은 불필요하다”며 “우리와 한국이 국경을 사이에 둔 이질적이며 결코 하나가 될 수 없는 두 개 국가임을 국법으로 고착시킬 것”이라고 말했다.



미국을 향해서는 조건부 대화 가능성을 내비쳤다. 김 위원장은 “미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초해 우리와의 진정한 평화공존을 바란다면 우리도 미국과 마주서지 못할 이유가 없다”며 “아직도 개인적으로는 트럼프 대통령에 대한 좋은 추억을 가지고 있다”고 언급했다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 유엔총회 기조연설을 앞두고 가진 외신 인터뷰에서 북·미 간 핵 동결 합의가 이뤄질 경우 이를 수용하겠다는 뜻을 밝혔다. 한반도 비핵화의 전제조건으로 삼은 핵 동결 북·미 대화가 이뤄진다면 조연 역할도 감수하겠다는 뜻이다. 반면 김정은 북한 국무위원장은 “비핵화는 절대로 있을 수 없다”며 북·미 대화의 전제조건이 ‘비핵화 포기’임을 분명히 했다. 유엔총회, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)로 이어지는 글로벌 정상외교전을 앞두고 남북이 본격적인 수싸움에 돌입했다는 평가가 나온다.이 대통령은 22일 공개된 BBC 인터뷰에서 “북한이 핵무기를 폐기하는 대신 핵무기 생산을 중단하는 내용을 도널드 트럼프 미국 대통령과 김 위원장이 합의할 경우 이를 수용하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “북한은 매년 15~20기 핵무기를 추가로 생산하고 있다. 핵 생산 동결은 임시적인 비상조치로 실현 가능한 대안”이라고 평가했다. 이어 “비핵화라는 장기적인 목표를 포기하지 않는 한, 북한이 핵·미사일 개발을 멈추는 것만으로도 분명한 이익이 있다고 본다”고 강조했다. ‘핵 동결’로 대화를 연 뒤 장기적으로 ‘핵 폐기’ 협상에 나서겠다는 의미다.그러나 김 위원장은 지난 20~21일 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제14기 제13차회 연설에서 “3단계 비핵화론은 무장해제를 꿈꾸던 전임자들의 숙제장에서 옮겨 베껴온 복사판”이라며 “우리에게서 비핵화란 절대로, 절대로 있을 수 없다”고 말했다고 노동신문이 22일 보도했다. 김 위원장은 “핵을 포기시키고 무장해제시킨 다음 미국이 무슨 일을 하는가는 세상이 이미 잘 알고 있다”며 “우리는 절대 핵을 내려놓지 않을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “서방 패권 세력이 아직도 핵을 보유하고 있는 조선민주주의인민공화국에 전략적 패배를 안기고 이길 수 있다는 망상에서 벗어나지 못하고, 제재나 힘으로 우리를 압박하고 꺾을 수 있다고 생각한다면 오산”이라고 밝혔다. 특히 “시간은 우리 편”이라며 미국의 제안이 늦어지면 늦어질수록 핵 능력도 고도화될 것임을 암시했다.김 위원장은 남한과의 협상은 배제하겠다는 뜻도 명확히 했다. 김 위원장은 “우리는 정치, 국방을 외세에 맡긴 나라와 통일할 생각이 없다”며 “대한민국은 미국화된 반신불수의 기형체, 철저히 이질화된 타국”이라고 주장했다. 이어 “결단코 통일은 불필요하다”며 “우리와 한국이 국경을 사이에 둔 이질적이며 결코 하나가 될 수 없는 두 개 국가임을 국법으로 고착시킬 것”이라고 말했다.미국을 향해서는 조건부 대화 가능성을 내비쳤다. 김 위원장은 “미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초해 우리와의 진정한 평화공존을 바란다면 우리도 미국과 마주서지 못할 이유가 없다”며 “아직도 개인적으로는 트럼프 대통령에 대한 좋은 추억을 가지고 있다”고 언급했다.윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지