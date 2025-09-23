이재현 회장 “K웨이브로 글로벌 영토 확장”
일본·미국 이어 유럽서 현장경영
K푸드·K뷰티 확산 잠재력 논의
이재현(사진 오른쪽) CJ그룹 회장이 처음으로 유럽 현장경영에 나서면서 글로벌 사업 확장에 힘을 실었다. 올해 일본과 미국을 잇는 세 번째 해외 현장경영이다. CJ그룹은 유럽을 차세대 전략 거점으로 삼아 K푸드·K뷰티·K콘텐츠를 앞세운 신성장 드라이브를 가속할 계획이다.
CJ그룹은 이 회장이 지난 9일부터 영국 런던을 찾아 현지 사업 기회와 협력 방안을 점검했다고 22일 밝혔다. 이미경 CJ 부회장, 김홍기 CJ 대표, 윤상현 CJ ENM 대표 등 그룹 핵심 경영진이 이 회장과 동행했다.
이 회장은 “글로벌 리딩 컴퍼니로 도약하기 위해서는 유럽을 포함한 신영토 확장을 가속화해야 한다”며 “잠재력이 큰 유럽 시장에서 신성장 기회를 적극 발굴해야 한다”고 강조했다. 그는 현지 임직원 간담회에서도 “유럽 지역에서 전방위로 확산하는 K웨이브를 놓치지 말고 ‘범유럽 탑티어 플레이어’로 도약해야 한다”며 “유럽이 미국을 잇는 넥스트(다음) 전략 지역이 될 수 있도록 글로벌 영토 확장 속도를 높여달라”고 주문했다.
이 회장은 런던 방문 기간 글로벌 파트너들과 잇따라 회동하며 협력의 폭을 넓혔다. 글로벌 투자사 액세스 인더스트리즈의 렌 블라바트닉 회장과 만나 글로벌 미디어·엔터 시장 협력 가능성을 모색했고, 채텀하우스(영국 왕립 국제문제연구소) 브론웬 매덕스 소장과는 유럽 통상환경 변화를 점검했다. 옥스퍼드대 조지은 교수와는 K푸드·K뷰티 확산 잠재력을 논의했다.
또 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 무바달라의 최고경영자(CEO) 칼둔 알 무바라크, 국제올림픽위원회(IOC) 출신 마케팅 전문가 마이클 페인 등 스포츠 업계 주요 인사와도 만나 스포츠 마케팅을 통한 소비재·콘텐츠 기업 성장 전략을 교환했다.
김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사