“한국, 6G 통신 선도하려면 5G 단독모드 전환 서둘러야”
글로벌 통신장비 기업 에릭슨 제언
AI 투자 편중 해소 등 과제로 내놔
글로벌 통신장비 기업 에릭슨이 한국의 5G 단독모드(SA) 도입을 “국가 정보통신기술(ICT) 산업의 결정적 전환점”으로 꼽았다. 이런 혁신이 지연될 경우 글로벌 6G 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 경고도 했다.
에릭슨은 22일 서울 이태원에서 ‘에릭슨 이노베이션 데이 2025’ 기자간담회를 열고 인공지능(AI)·확장현실(XR)·자율주행 등 고신뢰성과 초고대역폭을 요구하는 차세대 서비스 확산에 대비해 5G SA 전환이 시급하다고 강조했다. 시벨 톰바즈 에릭슨코리아 최고경영자(CEO)는 “한국이 5G를 세계 최초 상용화했지만 6G 주도권을 잡기 위해선 5G SA 인프라 투자를 서둘러야 한다”고 말했다.
5G SA는 기지국과 코어망 모두 5G만 사용하는 기술이다. 차세대 서비스에 필수적인 ‘초저지연’의 강점을 가지고 있다. 우리나라는 2019년 세계 최초로 5G를 상용화했지만 현재 KT만 5G SA 전국 상용망을 구축한 상황이다. SK텔레콤·LG유플러스는 5G 비단독모드(NSA)로 망을 운영 중이다. 휴머노이드 로봇·스마트 글래스 등 AI 기기 사용이 늘어나면서 글로벌 통신 시장은 5G SA 전환에 나서는 추세다.
에릭슨은 한국의 구조적 과제로 설비투자비용 축소, 저주파 대역 부족, 통신 사업자들의 AI 투자 편중 등도 지적했다. 미샤 돌러 에릭슨 본사 신기술 담당 부사장은 “5G SA 같은 네트워크가 뒷받침되지 않으면 AI 대전환과 5G 사업의 수익화도 어려울 것”이라며 “균형 잡힌 투자가 필요하다”고 말했다.
에릭슨은 이날 자사의 ‘제로 트러스트(Zero Trust)’ 보안 체계도 선보였다. AI 기반 위협 탐지 및 대응 기능, 하드웨어 ‘루트 투 트러스트’, 내장형 EDR(스마트폰 등 단말기에서 해킹·악성코드 같은 보안 위협을 실시간 탐지 및 대응하는 기술), 가입자식별번호(IMSI) 캐처 차단 기술 등을 통합한 시스템이다. 이외에도 AI 네이티브 기능을 탑재한 에릭슨 5G 어드밴스드, 에너지 효율을 30~50% 개선한 차세대 라디오 장비 ‘AIR 3285’, 개방형 플랫폼 기반의 네트워크 자동화 기술 등도 공개했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사