HD현대일렉트릭, 美에 초고압 변압기 공급… 2778억원
HD현대일렉트릭은 미국 텍사스 최대 전력 회사와 2778억원 규모의 765kV(킬로볼트) 초고압 변압기 및 리액터(무효전력 흡수장치) 24대 공급 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. HD현대일렉트릭이 맺은 단일 계약 기준 최대 규모다.
765kV 초고압 변압기는 미국 내 최대 전압 사양으로 장거리 송전망 구축에 사용된다. 345kV 변압기 대비 높은 전압으로 전기를 보내 전력 손실을 최소화할 수 있다. 송전 용량은 5배까지 늘어난다. 미국은 전력망의 약 70%가 1960년대에 구축된 노후 설비여서 교체 수요가 급증하는 추세다. 여기에 인공지능(AI) 산업 확장, 데이터센터 증설, 신재생 에너지 확대 등과 맞물려 초고압 변압기 수요는 계속 늘고 있다.
HD현대일렉트릭은 1999년 신서산 변전소를 시작으로 국내 대형 발전소와 미국 인도 등 해외 시장에 160대 이상의 765kV 초고압 변압기를 공급했다. 2027년 미국 앨라배마 공장을 증설해 북미 현지 수요에도 적극 대응할 계획이다.
HD현대일렉트릭 관계자는 “765kV 변압기는 높은 기술력이 요구돼 세계적으로 소수의 기업만 생산할 수 있다”며 “이번 수주를 통해 북미 초고압 송전망 시장에서 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
