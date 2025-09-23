도보권 4·9호선 개통 예정 ‘더블 역세권’
LH ‘남양주진접2지구 A-7BL 본청약 개시’
한국토지주택공사(LH)는 이달 말 경기도 남양주진접2지구 A-7 블록 본청약을 개시한다.
A-7블록 총 710가구 중 공공분양주택 405가구가 이번에 공급된다. 그 외 305가구는 6년 후 분양전환 가능한 공공임대주택으로 향후 공급된다.
A-7 블록은 2022년 12월 사전청약을 시행한 단지로 사전청약자에게 우선 공급된다. 전체 405가구 중 사전청약자 257가구를 제외한 148가구가 특별공급 및 일반공급 대상자에게 공급될 예정이다. 전용면적 55㎡ 60가구, 59㎡ 345가구로 구성됐다.
단지는 약 500m 거리에 수도권 전철 4호선 풍양역(가칭) 및 강동하남남양주선(9호선 연장선) 등이 예정돼 더블 역세권 조건을 갖췄다. 맞닿은 남양주왕숙지구 내 수도권수도권광역급행철도(GTX)-B노선(왕숙역) 개통도 예정돼 있다.
세종포천고속도로를 이용한 차량 이동도 편리하다. 수도권제1순환고속도로, 국도 47호선을 이용하면 남양주시 전역과 서울, 구리, 하남 등 인근 도시로 빠른 이동이 가능하다.
왕숙천이 지구 외곽을 따라 흐르는 남양주진접2지구는 밤섬유원지, 천겸산, 퇴뫼산 등을 가까이 누릴 수 있다. 인접한 별내·진접지구의 인프라를 이용할 수 있고, 인근 남양주왕숙지구에 조성될 생활·교통 인프라를 누릴 수 있다. 지구 내에 초등학교 2개교, 중학교 2개교 설립이 예정됐다.
입주자모집공고 이달 말 예정이며, 청약접수는 오는 10월, 계약체결은 12월 진행된다. 입주는 2028년 9월 예정이다.
주택전시관은 경기도 남양주 별내동 816-1에 위치하며 오는 10월 중 사전청약자에게 우선 공개된 뒤 일반 청약자에게도 공개된다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사