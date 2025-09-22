게임 승리 때마다 금리 0.1%p 높이는 한정판 자유적립식 적금 출시
IBK기업은행
IBK기업은행은 i-ONE Bank 개인 애플리케이션 전면 개편을 기념해 게임에서 승리할 때마다 우대금리를 제공하는 이색상품 ‘IBK랜덤게임적금’을 출시했다고 22일 밝혔다.
모바일 앱 전용 상품인 IBK랜덤게임적금은 100일 동안 하루 최대 5만원씩 최대 500만원을 납입할 수 있는 자유적립식 적금이다. 기본 금리는 연 1.0%이고 가입 전 마케팅 문자 수신에 동의하면 연 1.0% 포인트가 추가된다. 여기에 최대 13.0% 포인트의 우대금리를 제공해 최고 금리는 연 15.0%에 이른다.
IBK랜덤게임적금의 가장 큰 특징은 게임을 활용해 저축의 재미를 끌어올린다는 점이다. 고객들은 적립금 납입을 통해 매일 2회씩 가위바위보, 주사위 홀짝, 참참참 같은 게임에 참여할 수 있다. 승리 시에는 우대금리를 0.1% 포인트씩 적용받는다. 기업은행 관계자는 “절반만 승리해도 연 11~12%의 고금리를 적용받을 수 있다”면서 “앞으로도 차별화된 금융 상품을 통해 고객에게 더 큰 가치를 제공하겠다”고 말했다.
상품 출시 이벤트도 열린다. 기업은행은 다음 달 31일까지 i-ONE Bank 앱에서 IBK랜덤게임적금 관련 퀴즈를 풀고 상품에 가입한 개인 고객을 대상으로 추첨을 통해 아이패드(5명), 배달의민족 5만원권 상품권(10명), 스타벅스 아메리카노 기프티콘(1000명) 등을 증정한다.
한편 추석 연휴를 맞아 해외여행을 준비하는 고객들에게도 특별한 혜택이 제공된다. 기업은행은 ‘가을엔 ONE하면 미리 환전’ 이벤트를 열어 총 2000명에게 추첨을 통해 신세계 모바일 5000원 상품권을 증정한다. 지난 18일부터 오는 11월 14일 사이 올해 처음으로 i-ONE Bank 앱으로 ‘ONE할 때 환전’ 서비스를 활용해 미국 달러·일본 엔·유로화로 환전한 개인 고객이 추첨 대상이다. 여행 후 남은 외화를 영업점에서 원화로 다시 환전하는 경우 90% 환율 우대 혜택을 받을 수 있는 쿠폰도 제공한다.
기업은행 관계자는 “최장 10일에 달하는 추석 연휴를 맞아 해외여행을 계획하는 고객에게 보다 알뜰한 여행이 될 수 있도록 혜택을 준비했다”면서 “앞으로도 다양한 서비스와 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
