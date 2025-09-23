전 세대 남향 배치, 막힘없는 영구 조망 가능
포스코이앤씨 ‘더샵 신문그리니티 2차’
포스코이앤씨가 경남 김해 신문동 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 ‘더샵 신문그리니티 2차’를 분양 중이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 84~93㎡ 총 695가구로 구성된다.
오는 28~30일 정당계약을 진행하며 재당첨 제한, 거주의무기간, 전매제한이 없다. 계약금 1차 500만원 정액제로 초기 자금 부담을 덜었고, 중도금 60% 전액 무이자로 총 계약금을 완납하면 입주까지 추가 비용 부담이 없다. 2차는 1차 분양 당시 수요자들의 의견을 반영했다. 전 세대가 남향 위주로 배치됐으며, 단지 바로 남측이 고층 건물이 들어설 수 없는 단독주택 용지로 계획돼 막힘없는 영구 조망이 가능하다. 전세대 유리 난간이 시공돼 탁 트인 개방감도 확보했다.
단지 내에 스크린골프, 골프연습장, 피트니스, 그린 카페 라운지 등이 들어서는 스포츠존과 프라이빗·그룹 스터디룸, 작은도서관 등이 마련된 에듀존 등 다채로운 커뮤니티 시설을 조성한다.
단지가 들어설 신문1지구는 이미 완성된 장유·율하지구와 함께 인근 장유신문지구, 장유무계지구, 김해관광유통단지 조성사업이 완료되면 신도시급 규모로 탈바꿈할 예정이다. 장유로와 무계로를 이용해 장유신도시 생활권을 공유할 수 있고 장유IC, 서김해IC로 인접 주요 도시로 이동이 수월하다.
단지 인근에는 김해 최대 규모의 김해관광유통단지가 있다. 롯데워터파크 가든파크, 테이스티그라운드, 롯데호텔앤리조트, 롯데마트, CGV, 갑을장유병원 접근성이 좋다. 단지 왼편에 신문1지구초등학교가 2027년 9월 개교 예정이고, 장유중, 장유고와 김해시립장유도서관이 가깝다.
