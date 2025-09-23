상징성 높은 입지… 명품 랜드마크 꿈꾼다
GS건설 ‘수지자이 에디시온’
GS건설은 오는 10월 경기도 용인 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원에 ‘수지자이 에디시온’을 분양한다. 단지는 지하 3층~지상 25층, 6개 동, 전용 84㎡~152㎡P 총 480가구로 조성된다.
신분당선 동천역과 수지구청역이 도보권으로, 경기도 성남 판교와 서울 강남 접근성이 좋다. 동천역에서 판교역까지 3개 정거장, 강남역까지 7개 정거장 거리다. 성남역에서 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선으로 환승하면 SRT 수서역까지도 편리하게 이동 가능하다. 교육 여건은 풍덕초, 수지중, 수지고, 죽전고 등이 단지와 가깝다. 수지구청역 일대에 밀집한 학원가 이용도 편리하다.
생활인프라로는 신세계 사우스시티, 스타필드마켓, 보정동 카페거리가 가까이 위치했다. 현대백화점 판교점도 차량으로 쉽게 접근할 수 있다. 또 수지체육공원, 용인아르피아 체육공원 및 성복천 산책로도 가깝다. 전 세대 84㎡ 이상 중대형 타입으로 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍이 우수하다. 일부 세대에 4베이, 3면 발코니 구조를 적용해 개방감을 높였고 최상층 펜트하우스도 공급된다.
입주민 커뮤니티센터인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽, 골프연습장, 사우나, 독서실 등이 조성될 예정이고 아파트 상층부에는 스카이라운지, 게스트하우스 등도 들어설 계획이다.
GS건설 분양 관계자는 “수지구는 주거 선호도에 비해 신축 공급가뭄이 심화되고 있는 곳”이라며 “상징성 높은 입지에 신규 공급을 기다려온 고객들이 많아 랜드마크로 조성에 심혈을 기울이고 있다”고 말했다.
경기도 용인 수지구 신수로 767, 동천유타워 A동 101호에서 홍보관을 운영 중이다.
