‘3+3 더블 적립’ 이벤트… 해외 사용시 추가 혜택
BC카드가 연말 쇼핑 시즌까지 해외 결제가 증가하는 기간 동안 고트(GOAT) 카드 ‘3+3 더블 적립’ 이벤트를 실시한다.
이번 연말 쇼핑 시즌까지 진행하는 3+3 더블 적립 이벤트는 해외 사용 시 추가 혜택을 제공하는 것이 주요 내용이다. 3+3 더블 적립 이벤트 혜택을 받기 위해서는 먼저 생활금융플랫폼 ‘페이북’ 앱 내 이벤트 페이지에서 ‘해외 온 오프라인 결제 기본 3%+추가 적립 3% 적립’ 이벤트에 응모해야 한다. 이후 해외 결제 시 기본적립 3% 외에 추가로 3%를 더해 최대 6% 페이북머니 적립 혜택을 받을 수 있다.
해외 오프라인 결제를 포함해 온라인몰 이용 시 모두 추가 적립 대상이다. 월 추가 적립 한도는 최대 3만원이다. 오는 12월 31일까지 3개월 단위로 ‘페이북머니’로 적립해준다. 기간 내 최대 27만원까지 적립 가능하다.
고트(GOAT) 카드는 국내외 이용 실적에 관계없이 일정 비율의 페이북머니를 자동 적립해주는 무실적 카드로 출시 이후 좋은 반응을 얻고 있다. 결제 금액에 따라 △100만원 이하 국내 가맹점 1.5% 해외 가맹점 3%, △100만원 초과 국내 가맹점 1% 해외 가맹점 2%를 페이북머니로 적립해준다. 또 연간 가능 사용액이 일정액을 넘길 경우엔 추가 적립 혜택도 주어진다. 연간 카드사용액이 3000만원 이상일 경우에는 적립 받았던 페이북머니의 10%를 추가로 재적립 받을 수 있다.
이번 이벤트는 연말 연휴나 쇼핑 시즌을 맞이해 해외여행이나 해외직구, 온라인 해외 플랫폼 이용이 잦은 고객들에게 실질적인 혜택을 제공할 것으로 기대된다. 응모만 하면 누구나 참여할 수 있다. 김민권 BC카드 상무는 “앞으로도 BC카드는 AI와 데이터를 적극 활용해 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 다양한 이벤트를 진행할 것”이라고 밝혔다.
