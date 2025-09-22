KB금융, 소비자 보호 최우선으로… 우리금융도 소비자 보호 역량 강화
정부 ‘소비자 중심 금융’ 기조 맞춰
주요 금융사들이 ‘소비자 중심 금융’으로의 대전환을 요구하는 정부 기조에 맞춰 소비자 보호에 대한 의지를 강조하고 있다.
KB금융그룹은 소비자 보호 원칙과 책임을 해외 선진 사례 수준으로 강화한 ‘소비자 보호 가치체계’를 새로 마련했다고 21일 밝혔다. 영국 금융감독청(FCA)이 2023년 도입한 ‘소비자 의무’를 토대로 자신들의 고객 중심 경영 철학과 현장 경험을 반영했다는 것이 KB금융 설명이다.
구체적으로는 상품의 소싱·기획 단계부터 판매·사후관리까지 전 과정에 걸쳐 소비자 보호를 최우선 기준으로 삼는 금융상품·서비스 관리 프로세스를 구축한다. 인공지능(AI) 기반의 금융 사기 피해 분석 모델 개발, VMS(보이스피싱 모니터링 시스템)·FDS(이상거래 탐지시스템) 고도화 등에도 착수한다. 소비자 보호 경영 전략·정책은 이사회에서 승인하도록 한다.
우리금융그룹도 지난 18일 서울 중구 우리금융 본사에서 ‘그룹 금융소비자보호 협의회’를 열고 소비자 보호 역량 강화를 위한 4대 핵심 과제의 실행 방안을 결정했다.
효과적인 소비자 보호 책무 이행을 위해 소비자 보호 총괄 책임자(CCO)에게 최소 2년의 임기를 보장하고, 민생 금융범죄 예방을 위한 ‘금융사기예방 전담부서’를 이달 내로 신설한다는 것이 핵심이다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
