내가 원하는 혜택 직접 고르고 받자

소비자 본인이 원하는 혜택을 직접 선택하는 삼성카드의 ‘삼성 iD SELECT’카드 2종이 인기를 끌고 있다. 이 카드는 생활비 영역에서 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT ALL’카드와 주 소비처에서 주말에 2배 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT ON’으로 구성돼 있다.
삼성 iD SELECT ALL 카드는 고정비업종 선택 할인, 생활 소비업종 선택 할인 혜택을 제공한다. 고정비업종 선택 할인은 아파트 관리비·통신요금 10%, 교육비 10%, 국내 전 가맹점 0.7% 중에서 소비자가 원하는 한 가지 혜택을 선택할 수 있다. 생활 소비업종 분야에서는 음식점·편의점·할인점·주유 7%, 온라인쇼핑·배달 애플리케이션(앱)·병원·약국 7% 할인 중 한 가지를 고르면 된다.
선택 할인 외에도 기본 할인이 제공된다. 해외 2%, 다이소·여행·도서·와인 5%, 디지털콘텐츠·온라인멤버십 50% 등이 대표적이다.
삼성 iD SELECT ON 카드 고객은 3가지 선택지 중 원하는 혜택을 고를 수 있다. 먼저 외식 5%, 온라인패션·쇼핑몰 5% 할인 혜택에 대해 2가지 선택지를 제공한다. 소비패턴에 따라 주말에 많이 쓰는 영역을 선택하면 해당 영역에서 주중에 5%, 금요일부터 일요일까지는 2배인 10% 할인을 받을 수 있다. 온라인 소비에 집중하는 고객은 온라인 간편결제 1% 할인을 선택해도 된다.
카드 기본 할인 혜택도 있다. 해외 2%, 배달 앱·커피전문점·택시·카셰어링 5%, 구글플레이·앱스토어·디지털콘텐츠 50% 할인 혜택이 주어진다. 삼성 iD SELECT 2종 카드를 모두 발급할 때 원하는 혜택을 선택할 수 있다. 원할 경우 카드를 이용하는 중간에 매월 혜택을 변경할 수 있다.
삼성 iD SELECT ALL 카드와 삼성 iD SELECT ON 카드의 지난달 실적 및 한도, 혜택 가맹점 등은 삼성카드 홈페이지와 앱 그리고 모니모(삼성 금융 계열사들의 통합 플랫폼)를 통해 확인할 수 있다. 두 카드의 연회비는 국내 전용과 해외 겸용(Mastercard) 모두 2만원이다.
