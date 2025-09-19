“APEC 계기로 서울서 한·중 정상회담 추진”

이 대통령 22일 방미 안보리 토의 주재

트럼프와 2차 정상회담 계획은 없어

위성락 국가안보실장이 19일 용산 대통령실에서 이재명 대통령 UN 총회 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 한·중 정상회담이 추진되고 있다. 이 대통령은 제80차 유엔총회 참석을 위해 오는 22∼26일 미국 뉴욕을 방문한다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 참석할 예정이지만, 현재까지 공식적인 한·미 정상회담은 계획하고 있지 않다.



위성락 국가안보실장은 19일 용산 대통령실에서 기자들과 만나 “(APEC 정상회의에서) 시 주석의 방한 가능성이 열려있다. 방한한다면 (이 대통령과) 양자 회담도 있을 것으로 예상한다”고 밝혔다. 계획이 성사된다면, 시 주석은 경주에서 APEC 일정을 소화한 뒤 서울로 이동해 따로 정상회담을 가질 가능성이 크다. 시 주석의 국빈 방한은 박근혜정부 때인 2014년 7월 이후 11년 만이다.



또 위 실장은 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문하는 이 대통령이 트럼프 대통령과의 2차 정상회담을 추진하지는 않고 있다고 밝혔다. 위 실장은 “(‘풀어사이드’로 불리는 약식 회담은) 현장에서 있을 수도, 그렇지 않을 수도 있다. 지금은 뭐라고 말하기 어렵다”고 설명했다.



이에 따라 정상 차원의 한·미 관세 협상 돌파구 마련은 다음을 기약해야 할 상황이다. 위 실장은 “관세 협상은 각료와 실무자급에서 계속 조율해야 한다. 정상 간 논의는 그다음”이라고 했다. 다만, 위 실장은 “트럼프 대통령과는 (경주 APEC 정상회의가 열리는) 10월에 회담 가능성이 열려 있다”고 언급했다.



한편 이 대통령은 유엔총회에서 한국 정상으로는 처음으로 안전보장이사회 공개 토의를 주재하고, 기조연설을 한다. 위 실장은 “기조연설을 통해 민주 대한민국의 복귀를 선언하고, 한반도 정책 등 우리 정부의 외교 비전을 제시할 것”이라고 말했다. 토의에선 ‘모두의 인공지능(AI)’이란 기조 아래 국제사회의 평화·번영을 위한 공동 대응이 강조된다.



이 대통령은 유엔 사무총장, 프랑스·이탈리아·우즈베키스탄·체코·폴란드 정상과의 양자 회담을 진행할 예정이다. 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)를 만나고, 미국 월가에서 열리는 투자 서밋 행사에도 참석하는 등 경제 일정에도 집중할 방침이다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



