현대차 “2030년 하이브리드 18종 출시”… 대중화로 정면돌파

뉴욕 CEO 인베스터데이서 발표

생산력 확충·77조 투자로 선점

무뇨스 “불확실성에도 변화 주도”



현대자동차가 2030년까지 하이브리드차를 지금의 배 이상인 18종으로 늘린다. 하이브리드차 대중화를 위한 저가형 차량 개발을 추진하고, 내년엔 제네시스 브랜드 최초의 하이브리드차도 출시한다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 장기화와 미국의 고율 관세 등에 따른 부담을 하이브리드차로 정면 돌파하겠다는 의지로 풀이된다.



현대차는 18일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼에서 ‘2025 최고경영자(CEO) 인베스터데이’를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 중장기 전략을 발표했다. 현대차가 해외에서 중장기 전략을 공개한 건 이번이 처음이다. 자동차업계 관계자는 “글로벌 불확실성이 극대화하는 상황에서 미국 시장에 대한 현대차의 관심이 그만큼 크다는 걸 방증하는 것”이라고 설명했다.



현대차는 2030년에 전 세계 자동차 판매량 555만대를 달성하겠다는 목표를 세웠다. 이 가운데 60%에 해당하는 330만대를 친환경차로 채운다. 핵심 카드는 하이브리드차다. 제네시스를 포함해 거의 모든 차급에 하이브리드차를 적용할 계획이다. 시장별 맞춤형 모델을 출시한다는 전략도 공개했다. 소형 차량 판매 비중이 높은 유럽엔 내년에 소형 차급의 ‘아이오닉3’를 출시한다. 전기차 경쟁이 가장 치열한 중국 시장에는 올해 준중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 일렉시오를 선보이고 내년엔 세단을 내놓는다. 인도에는 2027년 현지 맞춤형 경형 SUV를 공개한다.





현대차는 고성능 브랜드 ‘N’의 2030년 연간 판매량 목표를 10만대로 잡았다. 지난해 판매량(약 2만3000대)보다 4배 이상 많은 수치다. 이를 위해 N 라인업을 현재 5개에서 2030년 7개로 확대한다. 하이브리드 시스템을 탑재한 N 모델 개발도 추진한다. 제네시스의 2030년 판매 목표량은 35만대다.



현대차는 이 같은 목표를 달성하기 위해 2026~2030년 77조3000억원을 투자하기로 했다. 기존보다 약 7조원 늘렸다. 생산 능력도 대폭 확대한다. 현대차그룹 메타플렌트아메리카(HMGMA)의 연간 생산 능력을 현재 30만대에서 2030년 50만대로 늘리고 인도 푸네 공장과 울산 신공장을 조만간 완공할 계획이다. 이를 통해 2030년까지 생산 능력을 120만대 확장한다는 목표다. 판매 비중은 북미 26%, 인도 15%, 유럽 15%, 한국 13%, 중동·아프리카 8%, 중남미 8%, 중국 8%, 아시아·태평양 7% 등이다.



전동화 전환의 가교 차종으로 주행거리 연장형 전기차(EREV)를 2027년에 출시한다. 내연기관차와 전기차의 장점을 적용한 차량이다. 현대차는 전체 판매량에서 EREV를 포함한 친환경차 비중이 올해 25%에서 2030년 60%까지 오를 것으로 전망한다, 호세 무뇨스 현대차 사장은 “불확실성의 시기를 마주했지만 이전에 그랬던 것처럼 이 위기를 극복하고 변화를 주도하는 미래 모빌리티 회사로 거듭나겠다”고 밝혔다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



