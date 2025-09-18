中국방부장 “남중국해 권익 수호할 것”
서방 추진 ‘항행의 자유’ 정면 비판
중국 국방장관이 미국 등 서방이 남중국해와 대만해협에서 추구하는 ‘항행의 자유’를 정면 비판하고 외부 간섭에 맞서 중국의 권익을 수호하겠다고 경고했다.
둥쥔 중국 국방부장(장관)은 18일 베이징 국제회의센터에서 열린 제12차 연례 샹산포럼 개막식 기조연설에서 “대만이 중국으로 돌아오는 것은 전후 국제 질서의 중요한 구성 부분”이라며 “대만이 중국에 속한다는 역사적·법리적 사실은 의심의 여지가 없다”고 말했다. 이어 “중국인민해방군은 어떤 대만 독립 분열 책동도 허락하지 않을 것”이라며 “우리는 언제든, 어떠한 외부의 무력 간섭이든 좌절시킬 준비가 돼 있다”고 강조했다.
남중국해 영유권 문제를 놓고 중국과 갈등 중인 동남아시아 국가와 이를 지원하는 서방 국가들을 용납하지 않겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 “몇몇 역외 국가가 ‘항행의 자유’를 내세우고 개별적 영유권 주장 국가가 ‘국제 중재’를 주장하는 것은 국제 관계의 기본 준칙에 도전한다”며 “중국이 법에 따라 영토 주권과 해양 권익을 지키는 것은 전후 질서와 국제 법치를 확고하게 수호하는 의미”라고 말했다.
중국은 남중국해 수역의 90%에 대해 영유권을 갖고 있고 본토와 대만 사이의 대만해협은 자국의 내해라고 주장한다. 반면 미국 등 서방 국가들은 남중국해와 대만해협이 국제 수역이므로 모든 선박·항공기의 자유로운 항행이 보장돼야 한다며 군함·군용기를 투입해 순찰하고 있다.
샹산포럼은 중국이 주도하는 연례 다자 안보 회의로, 올해 100여개 국가의 국방·군사 분야 지도자와 전문가가 참석했다.
