삼성, 5년간 6만명 신규 채용 한다
이재용 “채용 더 늘려라” 직접 지시
청년 일자리 창출 적극 나서기로
삼성이 향후 5년간 6만명을 신규 채용하겠다고 18일 밝혔다. 반도체와 바이오, 인공지능(AI) 분야를 중심으로 채용을 늘려 미래 성장사업을 육성하고 청년 일자리 창출에 적극 나선다는 계획이다. 이재용(사진) 삼성전자 회장이 직접 “채용 규모를 더 늘려라”고 지시한 것으로 전해졌다. 삼성의 발표를 신호탄으로 이날 SK그룹 현대차그룹 LG그룹 포스코 등 국내 주요 기업들이 일제히 채용 확대 계획을 밝혔다.
삼성은 1957년 국내 최초로 도입한 공채 제도를 지금까지 유지하고 있다. 1993년 대졸 여성 신입사원 공채를 신설하고 1995년 지원 자격 요건에서 학력을 제외하는 등 채용 문호도 넓혀 왔다. 삼성전자의 국내 직원 수는 2019년 말 10만4605명에서 지난 6월 말 12만8925명으로 2만4320명(23.2%) 증가했다.
삼성은 이번 채용 계획을 ‘사업보국’ ‘인재제일’ 경영 철학과 연결해 설명한다. 앞서 이 회장은 지난 6월 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령과 재계 간담회에서 “삼성은 국내 투자와 고용을 차질 없이 이행해 어려운 경제 상황을 헤쳐나가는 데 최선을 다하겠다”며 “당장의 경제 위기를 이겨내는 것도 중요하지만 20년, 30년 다음 세대 먹거리를 준비하는 것도 중요하다”고 언급했다.
