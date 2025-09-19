카카오, 4대 과기원과 손잡고 ‘지역 AI 생태계’ 육성
5년 간 500억원 기금 조성
카카오그룹이 국내 4대 과학기술원과 손잡고 지역 인공지능(AI) 생태계 육성에 나선다고 18일 밝혔다. 카카오그룹은 이를 위해 향후 5년간 총 500억원 규모의 기금을 조성한다.
카카오그룹이 조성한 기금은 AI 스타트업 투자 지원, AI 미래 인재 양성, 지역 특화 산업 AI 전환 연구 지원, AI 리터러시(이해력) 증진 등 4대 핵심 사업에 쓰인다. 이를 통해 지역의 AI 산업 기반을 강화하고, 유망 인재가 지역 사회 안에서 정착 및 성장할 수 있도록 돕는다는 구상이다.
카카오그룹은 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 등과 함께 새로운 산학협력 모델을 구축한다. 첫 단계로 투자전문 자회사 카카오인베스트먼트가 4대 과기원과 ‘지역 AI 육성 프로젝트’ 업무협약(MOU)을 체결할 예정이다. 과기원 내 우수 인재들이 창업한 AI 스타트업을 선정해 초기 자금을 투자하는 내용이다. 카카오 카카오모빌리티 카카오뱅크 카카오엔터테인먼트 카카오페이 등 그룹 주요 계열사 내 전문가들의 멘토링도 지원할 계획이다. 정신아 카카오 CA협의체 의장은 “4대 과기원과 손잡고 조성할 AI 거점이 세계로 뻗어 나가는 성장 허브가 될 수 있도록 기여할 것”이라고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사