대형 산불서 지켜낸 ‘만휴정’ 시민 품으로
안동시 정비공사 완료… 25일 개방
경북 안동시는 지난 3월 대형산불로 주변 원림이 모두 소실된 ‘만휴정(사진)’ 일대의 정비공사를 마치고 25일 공식 개방한다고 18일 밝혔다.
매주 수요일부터 일요일까지 주 5일, 공휴일에 유료로 개방한다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다.
만휴정은 산불로 주변 원림 전역(4.23㏊)이 전소됐지만 정자 본채는 기적적으로 피해 없이 보존돼 큰 화제를 모았다. 산불 진화 후 안동시는 6개월간 탐방로 정비, 고사목 제거, 안전시설 보강 등을 마무리했다. 원림 복원은 국가유산청과의 협의를 통해 단계적으로 추진할 예정이다.
만휴정 개방과 함께 인근 안동포타운, 금소마을, 묵계서원 등을 연계한 관광 프로그램도 활성화될 것으로 기대된다.
만휴정 운영 관계자는 “산불피해 속에서도 살아남은 만휴정의 감동을 공유할 수 있을 것”이라며 “문화유산 보호를 위해 질서 있는 관람과 협조를 부탁드린다”고 말했다.
만휴정은 안동시 길안면 묵계리에 있다. 조선시대 문신 보백당 김계행이 말년에 독서와 사색을 위해 지은 정자다. 폭포와 화강암 계곡, 산림 경관이 어우러진 명승지다. 드라마 ‘미스터 션샤인’의 촬영지로 관광객들이 많이 찾는 곳이었다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사