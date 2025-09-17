시사 전체기사

[포토] 계룡군문화축제 개막

입력:2025-09-17 21:25
공유하기
글자 크기 조정

관람객들이 17일 충남 계룡시 계룡대 활주로 일원에서 열린 '2025 계룡군문화축제·지상군페스티벌'에 전시된 장비들을 둘러보고 있다. 이번 축제는 21일까지 진행된다.

연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
선예부터 최시원까지 ‘극우’ 찰리 커크 추모…온라인 ‘시끌’
美 구금 한국인 근로자 “공황 발작에 지금도 외출 거의 못 해”
‘1박 1300만원’ 한강불꽃축제에 ‘한강뷰’ 호텔 숙박비 폭등
故 이건희 회장 자택, ‘228억’에 사들인 여성 기업인은 누구
[단독] ‘경쟁 체제’로 타격 입은 한국거래소… 수수료 수익 19% 급감
“19일쯤 통행 가능” 용인 영동고속도로 마성터널서 버스 화재…36명 부상
트럼프 “반도체·의약품은 마진 좋아…관세 더 낼 수 있다”
[단독] “정외과 진보 교수 공격할 건데”… 연세대서 교수 테러 예고 소동
국민일보 신문구독