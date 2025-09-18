막힌 관세협상… K자동차·배터리, 유럽으로 눈 돌린다
SK온 유럽대표 신설… 시장 다변화
한국, EU 자동차 수출액 54% 증가
부품사들 독일 車 상담회 관심 늘어
한국과 미국의 관세 협상이 교착 상태에 들어가면서 국내 자동차·배터리 업계와 부품 업체들이 조금씩 유럽 시장으로 시선을 돌리고 있다. 관세나 비자 문제 등 미국 도널드 트럼프 행정부발(發) 각종 리스크가 불거지면서 시장 다변화 필요성이 높아진 것으로 풀이된다.
17일 업계에 따르면 SK온은 최근 독일 자동차 부품업체 콘티넨탈에서 글로벌 세일즈 총괄을 역임한 토마스 엘러 부사장을 유럽 대표로 선임했다. SK온의 유럽 대표는 유럽 시장 영업 전반을 총괄하는 직책으로 이번에 신설됐다. 엘러 부사장은 독일을 거점으로 유럽 시장 신규 수주 확대와 고객사 관리 등을 맡을 것으로 전망된다. 독일에는 BMW나 메르세데스벤츠 등 완성차 업체들이 다수 포진해 있다. SK온은 이번 유럽 대표 신설을 계기로 현지 고객사 맞춤형 협력 체계를 구축해 유럽 시장 공략에 본격 나선다는 방침이다. SK온은 헝가리 코마름과 이반자에서 3개의 전기차 배터리 공장을 가동하고 있다.
SK온이 유럽 시장 공략을 가속화하는 것은 최근 독일 영국 이탈리아 등 일부 유럽 국가들이 전기차 구매 시 세액공제나 보조금 지원을 다시 재개하기로 하면서 현지 전기차 수요가 높아질 것으로 예상되기 때문이다. 동시에 미국 관세 협상 장기화로 국내 완성차 업체와 부품 업체 등이 유럽 시장 확대에 적극적인 흐름과도 무관치 않다. 미국 시장의 경우 한·일 관세 역전이라는 악재에 직면한 상황에서 다음달부터는 전기차 세제 혜택 종료도 예정돼 있다.
앞서 지난 9일 독일 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025’에 현대차와 기아는 각각 4년 만에 참석했다. 현대차는 이 자리에서 유럽 시장을 겨냥한 소형 전기차 ‘콘셉트 쓰리’를 선보였다.
산업통상자원부에 따르면 지난달 한국의 유럽연합(EU) 자동차 수출액은 1년 전보다 54% 급증한 7억9200만 달러를 기록했다. 지난달 대미 자동차 수출액이 15.2% 감소한 것과는 대비되는 모습이다. 산업부는 “유럽 지역 수출액이 전기차 수출 호조에 힘입어 전체 자동차 수출을 견인했다”고 설명했다. LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 다른 배터리 업체들도 각각 폴란드, 헝가리에 있는 공장을 최대한 활용해 높아진 전기차 수요에 대비하는 모양새다.
산업부와 대한무역투자진흥공사(코트라) 주관으로 지난 16일부터 이틀간 독일 프랑크푸르트와 슈투트가르트에서 열린 ‘2025 글로벌 파트너십 유럽 미래차상담회’에도 국내 자동차 부품 기업 수십 곳이 참여했다. 독일 측에서는 다임러트럭과 보쉬, 아우디 등 완성차 업체와 부품사 23개사가 참여했는데, 국내에서는 무려 45개사가 나섰다. 유럽 상용차 시장 맹주인 다임러 본사에서 열린 ‘코리아 데이’ 행사에도 국내 28개 부품사가 방문해 다임러 측 구매부서 직원들과 협력 방안 등을 논의했다. 코트라 관계자는 “미국 관세 리스크 영향으로 국내 기업들의 유럽 시장에 대한 관심이 더 커진 것 같다”고 말했다.
이종선 기자 remember@kmib.co.kr
