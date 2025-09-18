카카오T, ‘통합검색 개편’으로 더 똑똑해졌다
카카오모빌리티가 카카오 T의 통합검색 기능을 새롭게 개편했다고 17일 밝혔다.
이번 개편으로 통합검색 기능에서 카카오 T 서비스 및 이동 수단에 대한 정보뿐 아니라 목적지 특화 정보를 확인할 수 있게 됐다. 공항 검색을 할 경우 실시간 혼잡도와 주차 현황 정보가 제공되며 쇼핑몰 검색 시에는 현재 운영 중인 팝업·전시 정보, 내부 시설 정보 등이 함께 제공되는 식이다.
제안 배너 기능도 추가됐다. 대형병원을 통합검색하면 진료과 정보 및 진료과별 상세 위치를 알려주고, 서울역에서 KTX 승강장으로 가장 빠르게 가는 법을 설명한다. 생성형 AI를 접목한 이용자 맞춤형 기능도 추가로 검토 중이다.
류긍선 대표는 “다양한 기관·업체와 협력을 확대하면서 통합검색 기능과 제공 정보를 강화해나갈 것”이라고 말했다.
