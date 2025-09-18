서울올림픽 37주년 기념식 개최
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 서울올림픽 개최 37주년 기념식을 열어 역사적 가치를 재조명했다.
체육공단은 17일 서울올림픽파크텔에서 기념식을 열고 평화와 화합의 올림픽 정신을 계승하는 자리를 마련했다. 하형주 공단 이사장을 비롯해 임직원, 서울올림픽 유치단 및 자원봉사회 등 400여 명이 참석했다.
하 이사장은 기념사에서 “37년 전 스포츠를 통해 하나 되고 미래를 향한 희망을 노래했던 그 정신은 여전히 살아 숨 쉬고 있다”며 “체육공단은 서울올림픽 유산을 보존하는 데 그치지 않고 세대와 문화를 잇는 힘이 되도록 노력할 것”이라고 밝혔다.
서울올림픽 성공 개최에 기여한 고(故) 박세직 서울올림픽 조직위원장에게 공로패가 전달됐다. 공로패는 박 위원장의 부인 홍숙자 여사에게 수여됐다.
