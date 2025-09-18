증시 상승 랠리 속 소외된 비트코인… “새 동력이 안 보인다”

경기 둔화 우려 가시지 않는 국면

최고가 경신 이후 조정 길어져

스테이블코인 공급 확대는 호재

게티이미지뱅크

최근 글로벌 증시와 금 가격이 연일 최고가를 경신하는 상황에서 암호화폐 대장주 비트코인은 랠리에서 소외되는 모습이다. 전문가들은 지난달 비트코인이 사상 최고가를 쓴 이후 차익실현이 이어지는 데다 새로운 상승 동력이 보이지 않아 가격 상단이 막혀 있다고 분석한다.



17일 국내 암호화폐 거래소 빗썸에 따르면 비트코인 가격은 지난달 14일 1억6990만원으로 사상 최고치를 찍은 뒤 같은 달 31일 1억5079만원으로 11.25% 급락했다. 이후 반등해 현재 1억6198만원 수준에서 등락을 거듭하고 있지만 한 달 전 가격과 비교할 때 여전히 수익률은 마이너스다. 상대적으로 위험자산으로 분류되는 증시와 안전자산인 금 가격이 최근 크게 오른 것과 비교하면 상승이 제한돼있는 셈이다. 미국 나스닥종합지수는 지난달 18일 대비 전날까지 3.26% 올랐고 국제 금값은 같은 기간 10.03% 급등했다.





비트코인은 위험자산과 안전자산 두 가지 성격을 모두 가진 자산이다. 위험자산으로 인식되면서 나스닥 지수와 유사한 흐름을 보이기도 하고 인플레이션 헤지라는 점에선 금과 유사한 특성을 갖는다. 지난 4월 도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책이 발표되던 시기 불확실성이 커지며 금값과 비트코인 가격은 동반 상승했다.



전문가들은 최근 비트코인 가격이 다른 자산만큼 오르지 않는 이유로 최고가 경신 이후 차익실현이 이어지고 있다는 점, 가격 상승을 위한 새로운 모멘텀이 없다는 점, 경기 둔화 우려가 식지 않고 있다는 점 등을 꼽았다. 최윤영 코빗 리서치센터장은 “지난달 사상 최고가 경신 이후 단기 투자자들의 차익실현과 장기 보유자들의 매도가 겹치면서 비트코인 가격 상단이 제한되고 있다”며 “금리 인하 기대감이 있다고 하더라도 새로운 모멘텀이 부족하면 수급 상황이 가격을 박스권에 머물게 한다”고 설명했다.



김유민 한화투자증권 연구원은 “시장 참여자들이 금리 인하를 확실시하면서도 경기 둔화로 인한 예방적 인하가 될 것을 우려하고 있다”고 짚었다. 금리 인하 국면에서는 위험자산 투자 심리가 살아나 비트코인 가격이 오르는 경향이 있지만 지금은 경기 둔화 가능성으로 금리를 인하한다는 분석도 있어 투자자들이 매수를 주저한다는 의미다.



다만 최근 수일간 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에 투자금이 순유입되고 스테이블코인 공급이 확대되는 등 가격 상승을 기대해 볼 만한 신호도 나타나고 있다. 스테이블코인 공급 확대는 코인 시장에 투입되는 현금의 유입을 의미하고 이는 현물 거래소 내 매수 대기 자금이 늘어나고 있다는 것으로 해석된다. 과거에도 스테이블코인 시가총액과 비트코인 가격 상승은 높은 상관관계를 보였다.



김 연구원은 “스테이블코인 전체 시가총액은 2분기 대비 14.4% 늘었고 이달 초부터 비트코인 현물 ETF에 5일 연속 순유입세가 나타났다”며 “코인 관련 규제가 미국에서 지속해서 완화되고 있다는 점도 우호적”이라고 설명했다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



