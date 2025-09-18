우주로 가는 LG, 누리호 탑재될 부품 공개
‘슈퍼스타트 데이’ 기업 32곳 참여
LG, 카메라 모듈·배터리 셀 등 개발
한국이 독자기술로 개발한 우주 발사체 누리호에 탑재될 LG의 카메라와 배터리 등이 처음 공개됐다.
LG는 17일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 스타트업 발굴·육성 행사인 ‘슈퍼스타트 데이 2025’를 열고 우주산업 실증 사업 성과를 공개했다. LG는 달 탐사 로버 연구개발(R&D) 스타트업 무인탐사연구소와 함께 오는 11월 누리호 4차 발사에 탑재 예정인 카메라 모듈, 내년 6월 5차 발사에 들어가는 배터리 셀과 통신 모듈용 안테나 등을 개발하고 있다. LG는 계열사인 LG에너지솔루션이 2016년 미 항공우주국(NASA)의 우주탐사용 우주복에 들어가는 리튬이온 배터리 공급 업체로 선정돼 납품하는 등 우주 개발 분야에 관심을 기울여 왔다. 지난 6월 우주항공청과의 간담회에선 2032년 달 착륙 목표 계획을 공개했다.
슈퍼스타트 데이는 2018년 LG가 R&D 기지로 삼는 LG사이언스파크 출범과 함께 시작됐다. 유망한 스타트업들이 LG 계열사와 기관, 투자자 등을 상대로 성과를 발표해 협력 및 투자 유치 기회를 얻을 수 있다. 올해 참여 의사를 밝힌 업체 1800여곳 중 선발된 22개 스타트업과 LG와 협업을 진행 중인 10곳을 합해 총 32곳이 참여했다.
올해는 로봇 분야 스타트업이 크게 늘었다. 구광모 LG그룹 회장이 미래 먹거리로 제시한 ‘ABC’(AI·바이오·클린테크) 분야의 기술 전시가 두드러졌다. 정수헌 LG사이언스파크 대표는 “슈퍼스타트 데이가 한국판 ‘유레카 파크’(세계 최대 가전·IT 전시회 CES 스타트업 전시존)처럼 발전해 나갈 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.
