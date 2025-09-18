전력반도체 국산화 ‘첫발’… 부산에 8인치 SiC 기반 공장 준공
아이큐랩 이전, 연 3만장 생산 규모
200명 이상 신규채용·산학협력 확대
국내 최초이자 아시아 기업 최초로 8인치 탄화규소(SiC) 기반 전력반도체 전 공정을 갖춘 생산 시설이 부산에 들어섰다.
부산시는 17일 기장군 장안읍 반룡리에서 아이큐랩 본사 및 생산 시설 준공식을 열었다. 박형준 부산시장, 김권제 아이큐랩 대표, 정종복 기장군수, 김복규 산업은행 수석부행장 등 300여명이 참석해 준공을 축하했다.
아이큐랩은 총사업비 1000억원을 투입해 부지 8750㎡, 연면적 7322㎡ 규모의 공장을 완공했다. 자체생산은 물론 위탁생산(파운드리)까지 가능한 제조 설비다. 올해 시범 가동을 거쳐 내년부터 웨이퍼 기준 연간 3만장을 생산한다.
2018년 설립된 아이큐랩은 매출을 2022년 69억원에서 2024년 368억원으로 5배 이상 끌어올린 성장 기업이다. 부산 이전을 계기로 200명 이상 신규 채용을 추진하고, 사무동 일부를 현장 캠퍼스로 조성해 지역 고교·대학과 산학 협력을 확대한다.
향후 투자 계획도 크다. 올해는 장비 300억원 어치, 내년엔 500억원 추가 투입, 2027~2028년에는 3000억원 규모 제2공장을 세워 생산능력을 키울 예정이다.
아이큐랩은 현재 650V 저전압부터 1700V 고전압까지 SiC 전력반도체 라인업을 확보했다. 전력반도체는 전 세계적으로 연평균 7%대 성장세를 보이고 있지만, 국내는 90% 이상 수입에 의존한다. 이번 준공으로 국내 공급망 안정과 기술 내재화에 한 걸음 다가섰다는 평가다.
김권제 대표는 “부산시의 지원 덕분에 국내 최초 8인치 SiC 전력반도체 공장을 완공했다”며 “부산을 대표하는 글로벌 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사