시장 초기 선점 노린다… 현대차그룹, 로봇으로 대동단결

지난 3월 12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2025 스마트공장·자동화산업전(AW 2025)' 현대글로비스 부스에서 아시아최초로 물류로봇 '스트레치'를 시연하고 있다. 연합뉴스

현대자동차그룹이 계열사까지 똘똘 뭉쳐 로봇 사업에 속도를 내고 있다. 미국 로봇전문 계열사 보스턴다이나믹스를 넘어 현대모비스·현대위아·현대건설까지 사업 영역에 로봇을 본격적으로 포함시키고 있다. 전 세계 로봇시장이 꿈틀대는 상황에서 초기 선점이 중요하다고 판단한 것으로 풀이된다.



17일 완성차업계에 따르면 현대차그룹은 현재 미국에 로봇 생산 공장 설립을 추진 중이다. 현대차그룹이 최근 미국에 추가 투자키로 한 50억 달러(약 7조원) 가운데 상당 부분이 로봇 분야에 투입될 것으로 알려졌다. 신규 공장은 휴머노이드 ‘아틀라스’, 로봇개 ‘스팟’, 물류 로봇 ‘스트레치’ 등의 생산 거점 역할을 하게 될 전망이다. 연간 3만대 규모의 생산 능력을 갖추는 게 목표다.



이곳에서 생산한 로봇은 현대차그룹 메타플랜트아메리카(HMGMA) 등에 투입한다. 현대차·기아는 국내외 공장에서 안정적으로 로봇을 운영하기 위한 ‘와이파이7’ 도입 계획도 이날 밝혔다. 현재 사용하는 와이파이6E보다 최대 4.8배 빠른 속도를 낼 수 있다. 현대차·기아 관계자는 “공장에 있는 로봇이 변화하는 상황에 실시간으로 대응하려면 무선 통신 안정화 기술이 뒷받침돼야 한다”며 “수백 대에 달하는 로봇이 투입되는 스마트 공장이 원활하게 가동될 수 있게 하는 최첨단 무선 통신 기술”이라고 소개했다. 정의선 현대차그룹 회장은 최근 미국 자동차 전문지와의 인터뷰에서 “제조업의 미래는 사람과 기계의 협업에 있다”고 강조했다.





다른 계열사들도 속속 로봇 사업에 뛰어들고 있다. 현대모비스는 지난달 개최한 ‘2025 최고경영자(CEO) 인베스트데이’에서 로보틱스 사업 진출 계획을 처음 밝혔다. 휴머노이드의 관절을 움직이게 하는 ‘액추에이터’를 생산한다는 내용이 핵심이다. 최근 조직 개편을 통해 ‘로봇사업추진실’을 새로 꾸렸다. 센서, 제어기, 핸드그리퍼(로봇 팔) 등으로 로봇 사업 영역을 확장할 계획이다.



현대위아는 물류 로봇 사업에 나선다. 지난달 300~1500㎏의 짐을 운반할 수 있는 로봇을 처음 공개했다. 이를 통해 다양한 사업에서 확대하고 있는 제조 물류 자동화에 대응할 예정이다. 현대건설은 다른 계열사들의 로봇 역량을 모아 서울 강남구 압구정 2구역 재건축 사업에 ‘로봇 친화형 단지’를 조성한다. ‘퍼스널 모빌리티 로봇’이 무거운 짐을 현관 앞까지 옮기고 ‘무인 소방 로봇’은 사람이 진입하기 어려운 화재 현장에 대응한다. 차량이 충전구역에 진입하면 ‘전기차 충전 로봇’이 스스로 충전구를 열고 케이블을 연결해 충전을 시작한다. 단지 내 상가 주차장엔 ‘발렛 주차 로봇’을 투입한다.



글로벌 시장조사기관 어스튜트 애널리티카에 따르면 전 세계 산업용 로봇 시장은 지난해 약 269억9000만 달러(약 37조2900억원)에서 연평균 27.2% 성장해 2033년 2352억8000만 달러(약 325조600억원) 규모로 커질 전망이다.



현대차그룹이 로봇 사업에 속도를 내는 배경엔 빠르게 성장하는 로봇 시장을 초기에 선점하겠다는 구상이 자리한다. 로봇업계 한 관계자는 “로봇을 비롯한 시설 설비 투자는 기존에 검증된 제품을 사용하는 경향이 강해 ‘락인 효과’(전환 비용 때문에 기존 서비스를 이용하는 현상)가 발생하기 때문에 초기에 기술 격차를 벌리는 것이 핵심”이라며 “현대차그룹이 이를 구체화하는 작업에 나선 것으로 보인다”고 분석했다.



이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr



