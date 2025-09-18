‘바다 위 방패’ 다산정약용함 진수
현존 최고 이지스함… 내년 해군 인도
탄도미사일 요격·탐지 능력 강화
향후 한국형 3축체계 핵심전력 역할
해군이 원거리 타격과 탄도미사일 요격능력을 갖춘 다산정약용함을 17일 진수했다. 차세대 이지스 구축함인 다산정약용함은 현재 보유한 수상 전력 중 ‘가장 강력한 방패’로 평가된다.
해군과 방위사업청은 HD현대중공업 본사인 울산조선소에서 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 2번함 ‘다산정약용함’의 진수식을 진행했다. 안규백 국방부 장관은 진수식에서 “다산정약용함은 이지스 전투체계, 탄도미사일 방어체계 등 최첨단 무기를 갖추고 조국의 바다를 지키는 일기당천(一騎當千)의 수호자가 될 것”이라고 말했다.
다산정약용함은 해군의 다섯 번째 이지스 구축함으로 이전 세종대왕급 구축함보다 규모가 크고 스텔스 성능은 강화됐다. 길이 170m, 폭 21m에 경하톤수는 약 8200t이다. 최신 이지스 전투체계를 탑재해 탄도미사일에 대한 탐지, 추적능력이 대폭 강화됐다. 향후 함대지 탄도유도탄과 장거리 함대공유도탄을 장착해 주요 전략 표적을 원거리 타격하고, 탄도미사일 요격능력까지 갖추게 될 예정이다. 국내 기술로 개발한 첨단 통합소나체계를 탑재해 적 잠수함·어뢰 등 수중 위협을 탐지하는 능력도 크게 강화했다. 또 장거리대잠어뢰와 경어뢰를 활용해 대잠수함을 공격할 수 있다. 대잠작전 능력을 대폭 개선하기 위해 최근 도입된 MH-60R(시호크) 해상작전헬기의 탑재도 준비 중이다.
다산정약용함은 내년 말 해군에 인도된 뒤 전력화 과정을 거치고 기동함대사령부에 배치될 예정이다. 해군은 “다산정약용함은 향후 해양 기반 한국형 3축 체계의 핵심전력이자 해군 기동함대의 주축 역할을 할 것”이라고 밝혔다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
