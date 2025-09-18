시사 전체기사

‘바다 위 방패’ 다산정약용함 진수

입력:2025-09-18 01:21
공유하기
글자 크기 조정

현존 최고 이지스함… 내년 해군 인도
탄도미사일 요격·탐지 능력 강화
향후 한국형 3축체계 핵심전력 역할

해군 차세대 이지스구축함인 ‘다산정약용함’(DDG-996) 진수식이 17일 오전 HD현대중공업 울산조선소에서 열리고 있다. 다산정약용함은 8200t급 함정으로 길이 170m, 폭 21m에 달한다. 연합뉴스

해군이 원거리 타격과 탄도미사일 요격능력을 갖춘 다산정약용함을 17일 진수했다. 차세대 이지스 구축함인 다산정약용함은 현재 보유한 수상 전력 중 ‘가장 강력한 방패’로 평가된다.

해군과 방위사업청은 HD현대중공업 본사인 울산조선소에서 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 2번함 ‘다산정약용함’의 진수식을 진행했다. 안규백 국방부 장관은 진수식에서 “다산정약용함은 이지스 전투체계, 탄도미사일 방어체계 등 최첨단 무기를 갖추고 조국의 바다를 지키는 일기당천(一騎當千)의 수호자가 될 것”이라고 말했다.

다산정약용함은 해군의 다섯 번째 이지스 구축함으로 이전 세종대왕급 구축함보다 규모가 크고 스텔스 성능은 강화됐다. 길이 170m, 폭 21m에 경하톤수는 약 8200t이다. 최신 이지스 전투체계를 탑재해 탄도미사일에 대한 탐지, 추적능력이 대폭 강화됐다. 향후 함대지 탄도유도탄과 장거리 함대공유도탄을 장착해 주요 전략 표적을 원거리 타격하고, 탄도미사일 요격능력까지 갖추게 될 예정이다. 국내 기술로 개발한 첨단 통합소나체계를 탑재해 적 잠수함·어뢰 등 수중 위협을 탐지하는 능력도 크게 강화했다. 또 장거리대잠어뢰와 경어뢰를 활용해 대잠수함을 공격할 수 있다. 대잠작전 능력을 대폭 개선하기 위해 최근 도입된 MH-60R(시호크) 해상작전헬기의 탑재도 준비 중이다.

다산정약용함은 내년 말 해군에 인도된 뒤 전력화 과정을 거치고 기동함대사령부에 배치될 예정이다. 해군은 “다산정약용함은 향후 해양 기반 한국형 3축 체계의 핵심전력이자 해군 기동함대의 주축 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

송태화 기자 alvin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
송태화 기자
정치부
송태화 기자
456
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
선예부터 최시원까지 ‘극우’ 찰리 커크 추모…온라인 ‘시끌’
망망대해 건너 제주 온 중국 고무보트… 전말은 이랬다
“소비쿠폰 다 썼다면 5만원 더” 31만명 ‘특별쿠폰’ 당첨자 발표
케데헌 ‘골든’, 美 빌보드 양대 차트 석권
코스피 5거래일 연속 최고치… ‘3저 호황’ 닮은 거시경제 상황
친일파 39명 서훈 여전히 유지… 부처마다 기준 달라 혼선
[단독] ‘경쟁 체제’로 타격 입은 한국거래소… 수수료 수익 19% 급감
“19일쯤 통행 가능” 용인 영동고속도로 마성터널서 버스 화재…36명 부상
국민일보 신문구독