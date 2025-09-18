파리바게뜨, 미국 텍사스 제빵공장 착공
투자금 2900억·2027년 가동 목표
SPC그룹이 운영하는 파리바게뜨가 미국 텍사스주 제빵공장 건립에 본격 착수했다. SPC는 텍사스 존슨 카운티 벌리슨시 하이포인트 비즈니스파크에서 착공식을 열었다고 17일 밝혔다.
이번 투자는 도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 방한 당시 한국 기업에 미국 투자를 요청한 이후 검토를 거쳐 추진됐다.
총투자금액은 2억800만 달러(약 2900억원)다. 2029년 완공이 목표다. 2027년 1만7000㎡ 규모의 생산 시설을 가동한 뒤 2029년 2만8000㎡ 규모로 확장할 계획이다. 설계·시공은 미국 대형 건설사 제이이던이 맡는다.
SPC는 텍사스 공장이 북미는 물론 향후 중남미 진출을 위한 교두보가 될 것으로 기대한다. 파리바게뜨는 현재 북미 지역에서 250여개 매장을 운영 중이다. 2030년까지 1000개 달성이 목표다.
지난 16일(현지시간) 진행된 착공식에는 허영인 SPC그룹 회장, 허진수 파리바게뜨 사장과 크리스 플레처 벌리슨시장 등이 참석했다. 파리바게뜨 관계자는 “텍사스 공장은 글로벌 베이커리 브랜드 도약을 위한 전진기지”라며 “안전·품질·혁신·지속가능성을 핵심 가치로 삼아 현지 지역사회 발전에도 기여하겠다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
