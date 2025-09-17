시사 전체기사

[포토] 가을날 야외서 즐기는 현대미술

입력:2025-09-17 00:12
시민들이 16일 대구 달성군 강정보 디아크광장에서 열리고 있는 '2025 달성 대구현대미술제'에 전시된 작품을 살펴보며 산책을 즐기고 있다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
