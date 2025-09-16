시사 전체기사

[포토] 마제스티골프, 팝업스토어 오픈

입력:2025-09-16 19:57
배우 이민정이 16일 서울 신세계백화점 강남점에서 열린 마제스티 골프 팝업스토어 ‘더 프리미어 마제스티’ 오픈 기념행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

