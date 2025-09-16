시사 전체기사 [포토] 커피 수입 물가지수 13% 껑충 입력:2025-09-16 20:04 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시민이 16일 서울 시내 한 마트에서 커피 제품을 살펴보고 있다. 이날 한국은행이 발표한 수출입물가지수에 따르면 지난달 커피의 수입 물가지수는 전월 대비 13.4% 올랐다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “빨리 2집무실 지어서 세종으로 옮겨야겠다” 2 이준석 “이재명, 삼권분립 거추장스러우면 대법원장·당 총재 겸직하라” 3 “대법원장 그리 대단한가”… 與 사퇴 총공세 4 與 선출 권력 우위론, 대선 전 李사건 파기환송이 트리거 됐다 5 민주당 “나경원, 있어야 할 곳은 법사위 아닌 법정” 해당분야별 기사 더보기 1 이재용 회장 장남 지호씨, 해군 통역장교 입대 2 “직접 썼는데 AI 작성 의심률 81%”… AI 판독 프로그램 믿을 수 있나 3 ‘성과급 450%+1580만원’ 현대차 노사, 임단협 타결 4 추석 차례상, 작년보다 저렴해졌다는데…올해는 얼마 5 MS 윈도우10 종료 한 달 앞… 절반 가량은 “업그레이드 NO” 해당분야별 기사 더보기 1 “해킹조직 SKT 고객 정보 팔았다”…SKT “사실무근” 2 “저혈당 쇼크” 70대 몰던 학원 승합차 사고로 초등생 부상 3 20대 틱토커 살해한 50대, 범행 이유 묻자 “죄송하다” 4 성추행 부인했지만…경찰, 조국혁신당 김보협 송치 5 “시간당 30㎜ 예보” 서울 도림천 출입 통제 해당분야별 기사 더보기 1 ‘일본군 생체실험 고발’ 中영화 ‘731’ 18일 개봉…주중 일본인 ‘초비상’ 2 금값 또 올랐다…“올해 상승세, 오일쇼크 이후 최대폭” 3 베네수엘라 반발에 보란 듯…트럼프, 마약 운반 의심 선박 또 폭격 4 “노동자 급여 600배나 받아”… 교황, 머스크 성과급 비판 5 날벌레로 고생한 오사카엑스포…이번엔 ‘맹독 거미’ 주의보 해당분야별 기사 더보기 1 가을야구 막차를 타라… 삼성·롯데·NC ‘운명의 한 주’ 2 시작 52초 만에 득점… 손흥민, 美리그 2호골 3 故유상철 아들 “아버지 대신해 영광”…전설로 남은 K리그 별들 4 정동원 측 “16세 때 무면허 운전 반성…2억 요구 협박받았다” 5 아이콘 매치 사령탑 맡은 벵거 “감독 역사상 이런 라인업은 처음” 해당분야별 기사 더보기 1 안경 대신 ‘안약’…하루 2번 넣으면 노안 개선 2 “영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식] 3 옥주현 이어 성시경도 터졌다… 1인 기획사 14년간 불법운영 4 초기 치매 처방 의약품 잇단 퇴출에… 빈틈 파고든 건기식 5 ‘하… 러닝 크루들 제발 좀’ 여의도공원에 경고문 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 입양아에서 실리콘밸리 악동으로… 머스크 제친 ‘세계 최고 부자’ 등극 ‘일본군 생체실험 고발’ 中영화 ‘731’ 18일 개봉…주중 일본인 ‘초비상’ 이재용 회장 장남 지호씨, 해군 통역장교 입대 ‘하… 러닝 크루들 제발 좀’ 여의도공원에 경고문 날벌레로 고생한 오사카엑스포…이번엔 ‘맹독 거미’ 주의보 안경 대신 ‘안약’…하루 2번 넣으면 노안 개선 추석 차례상, 작년보다 저렴해졌다는데…올해는 얼마 이 대통령 “빨리 2집무실 지어서 세종으로 옮겨야겠다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요