[포토] 비 피하는 관광객

입력:2025-09-16 20:05
한복을 입은 외국인 관광객들이 16일 서울 광화문광장에서 비를 피하기 위해 뛰어 가고 있다. 수요일인 17일에도 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내릴 전망이다. 연합뉴스

