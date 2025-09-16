시사 전체기사

‘통일교 1억원’ 받았나… 특검 메모·사진 제출, 권성동은 부인

입력:2025-09-16 18:52
권 구속 영장심사서 공방 치열
통일교 청탁 의혹 수사 분수령
한학자, 17일 특검 출석 밝혀

권성동 국민의힘 의원이 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 진행된 구속전 피의자심문에 출석하며 기자들 질문을 받고 있다. 윤웅 기자

권성동 국민의힘 의원에 대한 구속영장 심사가 진행된 16일 특검과 권 의원 측은 구속 필요성을 놓고 치열하게 맞섰다. 김건희 특검 측은 통일교 2인자 윤영호 전 통일교 세계본부장이 권 의원에게 돈을 건넨 직후 남긴 메모 등을 제시하며 권 의원이 1억원의 정치자금을 받았다고 밝혔다. 반면 권 의원 측은 혐의를 부인하며 현역 의원인 만큼 도주 우려가 없다고 주장했다. 권 의원 구속 여부는 윤석열 전 대통령 부부에 대한 통일교의 각종 청탁을 들여다보는 특검 수사에 분수령이 될 전망이다.

남세진 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행했다. 특검과 권 의원 측은 영장심사에서 범죄 혐의 성립 여부와 구속 필요성 등을 두고 치열한 공방을 벌였다.

특검 측에선 수사팀장을 포함한 검사 3명이 30여쪽에 이르는 프레젠테이션(PPT)과 160여쪽에 달하는 구속 의견서를 준비해 권 의원의 구속 필요성을 주장했다.

특검은 영장심사에서 통일교가 지난 20대 대선 당시 윤 전 대통령의 당선을 돕는 대가로 권 의원에게 통일교의 각종 현안을 국가 정책으로 추진해 달라고 청탁하고 1억원을 건넸다며 범죄 혐의의 중대성을 강조한 것으로 전해졌다. 특검은 권 의원이 2022년 1월 5일 서울의 한 식당에서 윤 전 본부장을 만나 정치자금을 수수한 구체적 정황도 제시했다. 이 과정에서 ‘큰 거 1장 support’, ‘권성동 오찬’이라는 메모가 적힌 윤 전 본부장의 다이어리, ‘오늘 드린 것은 후보님을 위해 요긴하게 써달라’는 문자메시지, 그리고 현금 1억원이 담긴 사진을 증거로 제출했다.

특검은 권 의원의 증거인멸 우려도 강조했다. 특검은 권 의원이 수사가 개시됐을 때 휴대전화를 교체하고 차명폰으로 수사 관계자들과 연락한 정황을 재판부에 제시했다.

반면 권 의원 측은 혐의를 모두 부인한 것으로 알려졌다. 권 의원은 자신이 윤 전 본부장으로부터 돈을 받았다고 특정된 날 윤 전 본부장을 처음 독대한 점을 강조했다고 한다. 영장심사에 앞서 권 의원은 취재진에게 “무리한 수사, 부실한 구속영장 청구”라고 말했다.

권 의원 구속 여부는 통일교의 윤 전 대통령 부부 청탁 의혹을 ‘국정농단’으로 규정하고 한학자 통일교 총재를 향하는 특검 수사의 분수령이 될 전망이다. 한 총재는 윤 전 본부장과 공모해 권 의원에게 1억원을 건넨 혐의 외에 2022년 2~3월에도 권 의원에게 현금을 건넸다는 의혹을 받고 있다. 그는 권 의원을 통해 자신의 해외 원정도박 경찰 수사 정보를 입수하고 대비했다는 의혹도 받는다. 특검은 한 총재가 2022년 4∼7월엔 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가의 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 것으로 의심한다.

이날 한 총재 측은 특검과 사전 협의 없이 17일 오전 10시 특검에 출석하기로 했다고 밝혔다. 앞서 한 총재는 건강상 이유로 특검의 세 차례 출석 요구에 모두 불응했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

