‘통일교 1억원’ 받았나… 특검 메모·사진 제출, 권성동은 부인

권성동 국민의힘 의원에 대한 구속영장 심사가 진행된 16일 특검과 권 의원 측은 구속 필요성을 놓고 치열하게 맞섰다. 김건희 특검 측은 통일교 2인자 윤영호 전 통일교 세계본부장이 권 의원에게 돈을 건넨 직후 남긴 메모 등을 제시하며 권 의원이 1억원의 정치자금을 받았다고 밝혔다. 반면 권 의원 측은 혐의를 부인하며 현역 의원인 만큼 도주 우려가 없다고 주장했다. 권 의원 구속 여부는 윤석열 전 대통령 부부에 대한 통일교의 각종 청탁을 들여다보는 특검 수사에 분수령이 될 전망이다.
남세진 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 진행했다. 특검과 권 의원 측은 영장심사에서 범죄 혐의 성립 여부와 구속 필요성 등을 두고 치열한 공방을 벌였다.
특검 측에선 수사팀장을 포함한 검사 3명이 30여쪽에 이르는 프레젠테이션(PPT)과 160여쪽에 달하는 구속 의견서를 준비해 권 의원의 구속 필요성을 주장했다.
특검은 영장심사에서 통일교가 지난 20대 대선 당시 윤 전 대통령의 당선을 돕는 대가로 권 의원에게 통일교의 각종 현안을 국가 정책으로 추진해 달라고 청탁하고 1억원을 건넸다며 범죄 혐의의 중대성을 강조한 것으로 전해졌다. 특검은 권 의원이 2022년 1월 5일 서울의 한 식당에서 윤 전 본부장을 만나 정치자금을 수수한 구체적 정황도 제시했다. 이 과정에서 ‘큰 거 1장 support’, ‘권성동 오찬’이라는 메모가 적힌 윤 전 본부장의 다이어리, ‘오늘 드린 것은 후보님을 위해 요긴하게 써달라’는 문자메시지, 그리고 현금 1억원이 담긴 사진을 증거로 제출했다.
특검은 권 의원의 증거인멸 우려도 강조했다. 특검은 권 의원이 수사가 개시됐을 때 휴대전화를 교체하고 차명폰으로 수사 관계자들과 연락한 정황을 재판부에 제시했다.
반면 권 의원 측은 혐의를 모두 부인한 것으로 알려졌다. 권 의원은 자신이 윤 전 본부장으로부터 돈을 받았다고 특정된 날 윤 전 본부장을 처음 독대한 점을 강조했다고 한다. 영장심사에 앞서 권 의원은 취재진에게 “무리한 수사, 부실한 구속영장 청구”라고 말했다.
권 의원 구속 여부는 통일교의 윤 전 대통령 부부 청탁 의혹을 ‘국정농단’으로 규정하고 한학자 통일교 총재를 향하는 특검 수사의 분수령이 될 전망이다. 한 총재는 윤 전 본부장과 공모해 권 의원에게 1억원을 건넨 혐의 외에 2022년 2~3월에도 권 의원에게 현금을 건넸다는 의혹을 받고 있다. 그는 권 의원을 통해 자신의 해외 원정도박 경찰 수사 정보를 입수하고 대비했다는 의혹도 받는다. 특검은 한 총재가 2022년 4∼7월엔 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가의 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 것으로 의심한다.
이날 한 총재 측은 특검과 사전 협의 없이 17일 오전 10시 특검에 출석하기로 했다고 밝혔다. 앞서 한 총재는 건강상 이유로 특검의 세 차례 출석 요구에 모두 불응했다.
