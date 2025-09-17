네이버웹툰, 디즈니와 디지털 만화 플랫폼 개발한다
웹툰엔터, 새 플랫폼 개발·운영
네이버·LG유플, 숏드라마 협업
네이버웹툰이 디즈니와 새로운 디지털 만화 플랫폼을 만든다. 마블, 스타워즈, 디즈니, 픽사, 20세기 스튜디오의 만화 3만5000편가량을 한 곳에서 감상할 수 있게 될 전망이다.
네이버웹툰의 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트는 월트디즈니 컴퍼니와 디지털 만화 플랫폼 개발에 나선다고 16일 밝혔다. 신규 플랫폼은 웹툰 엔터테인먼트가 개발과 운영을 맡는다. 새 플랫폼은 디즈니 작품뿐 아니라 네이버웹툰의 글로벌 플랫폼 ‘웹툰(WEBTOON)’ 영어 서비스에서 연재하는 오리지널 시리즈도 일부 제공된다.
디즈니 플러스 구독자는 신규 플랫폼에서 제공하는 일부 작품을 추가 비용 없이 감상할 수 있다. 새로운 디지털 만화 플랫폼은 글로벌 배포를 목표로 네이버웹툰이 운영하는 한국어 서비스와 일본어 서비스에도 제공될 예정이다. 새로운 플랫폼의 출시 일정과 요금제 등은 미정이다. 디즈니는 웹툰 엔터테인먼트 지분 2%를 인수하기 위한 비구속적 조건 합의서도 체결했다.
국내에서는 네이버가 LG유플러스의 콘텐츠 제작 스튜디오 ‘스튜디오 X+U’와 협업해 웹툰 지식재산(IP) 기반의 숏드라마를 공개한다. 네이버웹툰에서 평균 평점 9.9를 기록한 ‘막장 악녀’ ‘자판귀’ ‘자매전쟁’ 스퍼맨’이 숏드라마로 재탄생한다. 숏드라마는 오는 30일부터 네이버TV와 ‘치지직’에서 순차적으로 공개된다.
네이버는 웹툰 IP의 영상화 역량과 숏폼 콘텐츠 제작 전문성을 결합해 짧고 몰입도 높은 숏드라마를 제공한다는 계획이다. 짧은 호흡으로 빠른 전개와 직관적인 스토리를 전달하는 숏드라마는 전 세계적으로 콘텐츠 소비 트렌드로 부상하고 있다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사