시사 전체기사

취준생 ‘AI 역량’, 선택 아닌 필수… 기업들 소통·직무 능력보다 AI

입력:2025-09-17 00:26
공유하기
글자 크기 조정

상의, 500여곳 인사담당자 조사
기업 51% ‘경력직 가장 선호’


국내 기업 10곳 중 7곳은 올 하반기 직원 채용 시 인공지능(AI) 활용 능력을 중시하겠다는 입장인 것으로 나타났다. 기업들은 전통적 평가 항목인 소통 능력이나 직무 전문성보다 AI 역량을 더 선호한다는 응답을 보였다.

대한상공회의소가 경제계 소통플랫폼인 ‘소플’을 통해 500여개 기업 인사담당자를 대상으로 ‘하반기 기업의 채용 트렌드’를 조사한 결과 기업의 69.2%(복수응답)는 직원 채용 시 선호하는 인재상으로 ‘AI 활용 역량’을 꼽았다.

소통·협업 능력은 55.4%, 직무 전문성은 54.9%로 조사됐다. 이어 도전정신·문제해결능력(25.8%), 창의성·혁신 역량(25.0%), 실행력·주도성(20.8%), 윤리의식·신뢰(19.0%), 글로벌 역량(6.8%) 등 순이었다.

‘AI 전문 인력이 필요한가’라는 질문에는 69.4%가 ‘그렇다’고 답했다. 구체적으로는 데이터를 수집하고 전처리할 수 있는 인재(31.6%), AI를 활용해 서비스나 업무 방식을 기획·운영할 수 있는 인재(25.9%) 등이 필요하다고 응답했다. 많은 기업들이 AI 기술을 직무 전 과정에 적용하는 ‘AI 전환’에 부심하면서 채용 시장에서도 AI가 핵심 키워드로 자리잡은 것으로 풀이된다.

신입보다 경력을 선호하는 경향은 이번 조사에서도 확인됐다. 응답 기업의 51%는 채용 시 경력직을 ‘가장 선호한다’고 답했다. 신입과 경력을 모두 비슷하게 선호한다는 기업은 38.7%였으며, 신입을 선호한다고 밝힌 기업은 10.3%에 그쳤다. 대한상의 관계자는 “미래기술에 대한 다양한 채용시장의 변화를 관찰해 인력수급 미스매치가 발생하지 않도록 민관의 세심한 노력이 필요한 때”라고 말했다.

박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
보증보험 미가입 임대업자… 과태료 호수별로 부과한다
서민 보양식 삼계탕 1만8000원 넘었다… 더위 먹은 외식물가
입양아에서 실리콘밸리 악동으로… 머스크 제친 ‘세계 최고 부자’ 등극
‘일본군 생체실험 고발’ 中영화 ‘731’ 18일 개봉…주중 일본인 ‘초비상’
이재용 회장 장남 지호씨, 해군 통역장교 입대
‘하… 러닝 크루들 제발 좀’ 여의도공원에 경고문
날벌레로 고생한 오사카엑스포…이번엔 ‘맹독 거미’ 주의보
안경 대신 ‘안약’…하루 2번 넣으면 노안 개선
국민일보 신문구독