대한항공 국내외 사회공헌 활동
대한항공 사내봉사단 ‘사랑나눔회(사진)’는 지난 10~15일 캄보디아 뜨람크나 지역에서 학교 배수관 보수, 음악·미술 특강 등 봉사활동을 펼쳤다. 또 지역 주민에게 김치찌개와 잡채 등 한국 음식을 대접하며 나눔을 실천했다.
대한항공과 아시아나항공의 유기견 봉사단은 경기도 김포의 유기견 보호소를 찾아 시설 보수, 사료 배급, 유기견 산책 등을 실시했다.
대한항공 부천 정비공장 봉사단체 ‘사나사(사랑을 나누는 사람들) 봉사단’은 인천 지역아동센터 소속 조손 및 편부모 가정 학생들과 물놀이 봉사 활동을 지원했다. 대한항공 관계자는 “다양한 사회공헌 활동을 통해 ‘희망의 날개, 긍정적인 변화의 비행’이란 비전을 실천해나가고 있다”고 밝혔다.
