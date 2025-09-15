[포토] 인천상륙작전 75주년… 맥아더 장군에 경례

시사 전체기사

입력:2025-09-15 19:11
인천 중구 자유공원 맥아더 장군 동상 앞에서 15일 열린 제75주년 인천상륙작전 전승 행사에서 참석자들이 맥아더 장군 동상에 헌화한 뒤 경례를 하고 있다. 연합뉴스

