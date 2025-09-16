‘달빛동맹’ 광주·대구시, 국정과제 공동 대응 나선다

초광역 SOC 15개 협력 과제 논의

국비 확보·제도 개선 등 협력 강화

‘답보’ 달빛철도 예타 면제도 노력



광주시와 대구시가 ‘달빛동맹’을 통해 이재명 정부의 국정과제와 연계된 지역 상생발전을 위한 협력을 강화한다.



광주광역시는 15일 시청에서 대구광역시와 달빛동맹 공동 협력과제 발굴과 향후 추진 방향에 대한 실무회의를 가졌다. 초광역 SOC와 인공지능(AI) 첨단산업, 문화관광 개발, 사회안전망 강화, 균형성장 거점 등 5대 분야 15개 공동 협력과제를 중심으로 심도 있게 의견을 교환했다.



특히 이재명 정부의 국정과제와 연계해 광주·대구 AX 혁신거점 조성을 위한 국비 반영 건의와 AI 융합 핵심인재 공동 양성, 소재·부품·장비 특화단지 연계사업 공동 발굴, ‘5극3특’의 전략 실현을 위한 공공기관 2차 이전 등을 집중 논의했다.



또 오랜 숙원사업인 달빛철도 건설사업의 예비타당성조사 면제 확정을 위해서도 공동 노력할 계획이다. 광주시는 오는 17일 국회에서 달빛철도 경유 시·도지사 및 지역 국회의원 등과 ‘달빛철도 예비타당성 조사 면제 확정’ 촉구 공동선언문을 발표하고, 정부의 적극적인 관심을 촉구해 나갈 예정이다.



양 도시는 이번 회의 결과를 바탕으로 면밀한 검토를 거쳐 향후 협력과제를 확정하고, 국비 확보와 제도 개선 등 공동 대응을 이어가기로 했다. 광주시는 이번 논의를 통해 달빛동맹 협력의 추진 기반을 다지고, 앞으로도 대구시와 긴밀히 협력해 지역 상생발전 모델을 확산해 나갈 계획이다.



이병철 광주시 기획조정실장은 “광주와 대구는 오랜 시간 상생과 신뢰를 바탕으로 ‘달빛동맹’을 이어오고 있다”며 “이번 논의는 국정과제와 연계한 협력 모델을 구체화하는 과정으로, 국가 균형발전 정책의 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.



오준혁 대구시 기획조정실장도 “양 도시의 굳건한 달빛동맹이 한층 더 강화되는 출발점이 될 것”이라며 “이재명 정부의 국정 목표인 균형발전에 기여하고, AI 대전환 및 초혁신 경제를 선도해 나가도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.



‘달빛동맹’은 대구와 광주의 순우리말 명칭인 ‘달구벌(대구)’과 ‘빛고을(광주)’의 머리글자를 딴 것으로 두 지역의 화합을 의미한다. 2009년 의료 분야 공동 행사를 시작으로 본격화 해 산업과 문화, 정치 분야로 확대됐고, 현재는 공공 부문을 넘어 민간 차원에서의 협력도 강화되고 있다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



