“서울세계불꽃축제, 직접 경제효과 295억원”
문화관광진흥연구원 이사장 “단순한 오락 아닌 도시 자산”
서울세계불꽃축제(사진)가 300억원에 가까운 경제효과를 창출하고 관광산업 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 평가가 나왔다.
15일 한화그룹에 따르면 서철현 문화관광진흥연구원 이사장은 최근 ㈜한화와의 인터뷰에서 “서울세계불꽃축제는 세계 3대 불꽃축제로 꼽히는 캐나다, 일본, 호주 불꽃축제 처럼 해외 관광객을 끌어들일 잠재력이 크다”고 평가했다.
한화의 대표적인 사회공헌 활동인 서울세계불꽃축제는 매년 100만명 이상의 관람객이 모이는 국내 최대 불꽃축제다. 올해 축제는 오는 27일 ‘함께하는 빛, 하나가 되다’를 주제로 여의도 한강공원에서 열린다.
서 이사장은 2023년 서울세계불꽃축제 관람객 설문조사 결과 295억원 규모의 직접적 경제효과가 발생한 것으로 분석됐다고 설명했다. 여의도와 인근 지역까지 인파가 몰리며 숙박·교통·식음료 업종 매출이 크게 늘고, 임시 인력 고용 확대 등으로 이어지며 경제에 활력을 불어넣었다는 것이다.
그는 “서울세계불꽃축제가 단순한 오락이 아닌 문화 사회 경제적 가치를 창출하는 도시의 자산이라는 인식을 공유해야 한다”며 “시민과 함께하는 지속 가능한 축제로서 고유성과 정체성이 확립될 때 서울을 대표하는 계절의 풍경이 되고 다시 찾고 싶은 도시의 이유로 남게 될 것”이라고 말했다.
