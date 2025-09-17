[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 대통령 트럼프의 완벽한 그림자 ‘찰리 커크’

청년 보수주의 운동 앞장서며 인연
의회 폭동 등 어떤 위기에도 곁 지켜
호가호위 하지 않아 트럼프가 아껴
21일 장례식 정부 고위인사 총출동
“회의 중에 보좌관들이 들어와서 ‘찰리 커크가 죽었다’고 말했고 나는 그게 무슨 말인지 몰랐다.” 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 10일(현지시간) 찰리 커크가 사망했다는 소식을 들었을 당시 충격을 이렇게 전했다. 트럼프 대통령은 “아들 같다”고 했던 커크의 사망을 직접 발표했고, 전국에 조기 게양을 지시했다. 장남 트럼프 주니어는 커크에 대해 “단순한 친구가 아니라 동생 같았다”고 말했다.
커크는 단순한 선거 참모나 측근이 아니라 트럼프 가문의 일원과 같았다. 트럼프는 커크 사망 이후 12일 폭스뉴스에 출연해 “그는 믿을 수 없을 만큼 재능이 있었다. 그는 젊은이들을 사랑했고 젊은이들을 돕고 싶어 했다. 이런 일을 당할 사람이 아니다”고 말했다. 수지 와일스 백악관 비서실장도 11일 ‘스콧 제닝스 라디오쇼’에서 “찰리는 이 가족(트럼프)의 일원이나 다름 없었고 이곳에서 일하는 사람들을 제외하면 아마도 가장 높은 인지도를 가진 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 인사였을 것”이라고 말했다. USA투데이는 “커크가 암살자의 총에 맞아 사망한 지 얼마 지나지 않아 와일스는 고통에 빠진 백악관 직원들을 모아 회의를 열었다”며 “그녀 앞에는 가족을 잃은 사람처럼 눈이 빨갛게 충혈된 직원들이 가득했다”고 전했다.
시카고에서 태어난 커크는 일찌감치 청년 보수주의 운동을 해 왔다. 2012년 버락 오바마 행정부 때 대학 캠퍼스 내 보수주의 운동을 위해 ‘터닝포인트 USA’를 설립했다. 소셜미디어를 통해 세련된 보수주의를 전파하며 영향력을 키워갔다. 터닝포인트 USA는 현재 고등학교와 대학교 3500곳으로 확산됐고 지난해에만 8500만 달러(약 1150억원)를 모금했다.
커크는 트럼프 주니어를 통해 트럼프 일가와 인연을 맺었다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 2016년 여름 당시 22세였던 커크는 트럼프 타워에서 트럼프 주니어를 만나 젊은 유권자들을 결집하는 방법을 설명했다. 커크의 전략에 매료된 트럼프 주니어는 그 자리에서 커크를 선거 보좌관으로 채용했다. 1년 뒤 커크는 플로리다주 마러라고 저택에서 열린 트럼프 주니어 생일 파티에 참석할 정도로 최측근으로 부상했고, 트럼프는 이 자리에서 커크와 40분간 비공개 대화를 나눴다. 커크는 2016년 공화당 전당대회에서 연설자로 발탁되면서 미 전역의 주목을 받았다.
커크는 2020년 대선에서 트럼프가 낙선하고 주변에 사람들이 떨어져 나갈 때도 트럼프 곁을 지켰다. 트럼프가 2021년 1월 지지자들의 의회 폭동 사건으로 궁지에 몰렸을 때도 커크는 신경 쓰지 않고 마러라고 저택을 방문했다. 커크는 당시 상황에 대해 “트럼프와의 미팅 중에서 가장 일정을 잡기 편했던 만남”이라며 “지금 트럼프의 절친인 척하는 똑똑한 사람들이 2021년 초만 해도 트럼프 근처에도 가지 않으려 했기 때문”이라고 말했다. 커크는 당시 대선 결과가 조작됐다는 ‘선거 사기’ 주장을 앞장서 퍼트린 핵심 인사이기도 했다. 그는 의회 폭동 당시 지지자들을 버스 80대에 태워 워싱턴DC로 보냈다고 발언해 의회 위원회에 소환되기도 했다.
지난해 대선에서 커크는 경합주 투표 독려 활동을 했다. 터닝포인트 USA의 자금 수백만 달러와 자원봉사자 수천명을 투입해 트럼프가 청년층 지지를 얻는 데 결정적 역할을 했다는 평가를 받았다. 트럼프는 대선 직후인 지난해 12월 터닝포인트 USA 행사에서 “커크에게 깊은 감사를 표하고 싶다. 그는 정말 놀라운 인물이며 그의 모든 스태프가 이 역사적인 승리를 이루기 위해 끊임없이 노력해줬다”고 치하했다.
트럼프가 커크를 아낀 이유는 그가 ‘호가호위’하지 않았기 때문이다. 커크는 공직에 출마하지 않았고 트럼프 행정부의 공식 직책도 맡지 않았다. 백악관을 자주 찾았지만 대통령과의 친분을 과시하지 않았다. 트럼프의 사위 재러드 쿠슈너는 올해 초 인터뷰에서 커크에 대해 “전문가답고 일하기 편한 사람”이라며 “언론에 (정보가) 유출된 적이 단 한 번도 없었다”고 말했다.
커크는 트럼프 행정부 인선에도 개입했다. 그가 J D 밴스 부통령을 트럼프에게 러닝메이트로 추천한 사실은 널리 알려져 있다. 밴스는 커크의 시신을 에어포스투(부통령 전용기)에 실어 애리조나주 피닉스의 커크 자택으로 운구했다.
커크는 자기 주장을 하되 절대 ‘선’을 넘지 않았다는 게 미국 언론의 평가다. NYT는 “커크는 국무장관 인선을 포함한 고위 인사 논의에 참석했으나 특정 인물을 강력히 밀어붙이지는 않았다”며 “다만 자신의 단체 주요 후원자 중 한 명인 스테이시 파인버그가 주룩셈부르크 대사로 임명되는 데는 기여했다”고 보도했다. 트럼프가 이란 핵 시설을 폭격했을 때 마가 진영에서 미국 우선주의를 벗어난 것이라는 비판이 나올 때도 커크는 트럼프를 공개 지지했다. 성범죄자 제프리 앱스타인 파일 공개 문제를 두고 법무부를 비판했지만, 트럼프로부터 전화를 받은 뒤엔 “앱스타인 이야기는 그만하겠다”고 선언했다. 마가 이념에 충실하면서도 트럼프에게 충성을 다해온 셈이다.
커크의 장례식은 21일 애리조나주 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 치러진다. 트럼프는 “언제 열리든 참석할 것”이라고 했고 밴스와 마코 루비오 국무장관 등 정부 고위 인사들이 모두 참석할 예정이다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
