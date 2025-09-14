한국 1인당 GDP, 올해 대만에 추월당한다

대만 2분기 8.01% 높은 성장률 영향

전망 현실화 땐 22년 만에 재역전

올해 한국의 1인당 국내총생산(GDP)이 22년 만에 대만에 추월당할 것으로 전망됐다. ‘1인당 GDP 4만 달러 시대’도 대만이 먼저 열 것으로 예측된다.



14일 정부와 대만 통계청에 따르면 올해 한국의 1인당 GDP는 3만7430달러로 대만(3만8066달러)보다 낮을 것으로 보인다. 이는 한국 정부가 지난달 22일 제시한 올해 명목GDP 성장률 전망치, 대만 통계청이 지난 10일 발표한 올해 1인당 GDP 전망치를 단순 비교한 결과다. 전망대로라면 2003년 한국(1만5211달러)이 대만(1만4041달러)에 앞선 이후 22년 만의 재역전이다.





양국 간 성장률 격차가 재역전의 배경이다. 지난 2분기 대만의 실질GDP(물가 변동 영향 제거)는 1년 전보다 8.01% 증가해 5년 만에 가장 높은 증가율을 기록했다. 반면 한국의 2분기 실질GDP는 1년 전보다 0.7% 증가하는 데 그쳤다. 정부는 관세 협상 등 미국발 대외 불확실성 등으로 올해와 내년 한국의 실질GDP 성장률을 각각 0.9%, 1.8%로 내다봤다.



1인당 GDP 4만 달러 진입도 대만이 먼저일 가능성이 높다. 대만 통계청은 내년 1인당 GDP가 4만1019달러로 처음 4만 달러를 넘을 것으로 전망했다. 한국은 2년 뒤인 2027년에야 가능성이 있다. 정부 전망치를 적용하면 한국의 1인당 GDP는 2026년 3만8947달러, 2027년에 4만526달러가 된다. 국회 예산정책처는 2018년 한국의 1인당 GDP 4만 달러 돌파는 2023년 가능할 것으로 예측했다. 하지만 코로나19 팬데믹과 저출산·고령화에 따른 성장동력 약화 등으로 늦춰졌다.



원·달러 환율에 따라 한국의 1인당 GDP 4만 달러 달성 시점은 더 늦춰질 수 있다. 2027년 1인당 GDP 4만 달러 돌파는 원·달러 환율이 지난해 수준(1364원 수준)을 유지한다는 전제하에 나온 것인데, 현재 환율은 1400원 턱밑까지 근접했다. 환율을 1390원으로 가정하면 1인당 GDP는 2028년 4만1417달러로 4만 달러를 넘긴다.



