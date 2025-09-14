우라늄 농축 ‘美 사전 승인 폐지’… 한·미 원자력협정 개정 총력
원전 연료·연구용 적시 활용 필요성
농축 비율 제한 상향은 검토 안해
사용후핵연료 재처리 권한도 협상
정부가 우라늄을 미국의 사전 승인 없이 농축할 수 있도록 하기 위해 한·미 원자력협정 개정 협상에 총력을 기울이고 있다. 현재는 미국의 사전 승인을 받아야 우라늄 농축이 가능해 원전 연료나 연구용으로 적시 활용이 어려웠는데 이를 바로잡겠다는 것이다. 20% 미만으로 설정된 농축 비율의 상향은 검토하지 않는 것으로 전해졌다.
정부 고위 관계자는 14일 “우라늄을 20% 미만으로 저농축해 연료로 써야 하는데, 지금은 미국 승인을 필수적으로 받아야 한다”며 “미국의 사전 승인을 없애는 것이 우라늄 농축 관련 협상의 핵심”이라고 말했다.
자연 상태의 우라늄은 약 99.3%가 우라늄(U)-238로 구성돼 있다. 핵분열을 일으킬 수 있는 U-235 함량은 약 0.7%밖에 되지 않는다. 원자로에서 핵폭발 연쇄반응을 안정적으로 유지하려면 U-235 비율을 높이는 우라늄 농축이 필수다.
특히 원전 연료로 쓰이려면 U-235 함량을 3.0~5.0%까지 높여야 한다. 그런데 농축 시 미국의 사전 승인을 거치다 보니 과정이 지체되거나 필요한 시기에 농축할 수 없었다는 게 정부 설명이다. 반면 일본은 1988년 미·일 원자력협정 체결로 미국 승인 없이 우라늄을 농축하고 있다.
미국과 협상이 타결된다면 연료 확보가 적시에 이뤄져 원전을 보다 안정적으로 가동할 수 있다. 또한 한국원자력연구원의 연구용 원자로인 하나로(HANARO)의 활용에도 탄력이 붙을 전망이다. 연구용 원자로를 가동하려면 U-235 함량을 발전용보다 높은 5~20% 정도로 농축해야 한다.
다만 정부는 20%로 설정된 농축 비율 제한을 상향하는 것은 검토하지 않고 있다. U-235를 90% 이상으로 농축한 고농축우라늄(HEU)은 핵무기로 전용할 수 있다. 이에 국제사회에선 핵무기화가 불가능한 20%를 기준으로 농축을 허용하되 핵확산금지조약(NPT) 등을 통해 감시·통제를 해 왔다. 발전 연료나 연구용으로 쓰기 위해서는 20% 농축 비율로도 충분하다.
정부는 고준위 방사성폐기물(사용후핵연료)도 일본처럼 미국의 별도 승인 없이 재처리할 수 있는 권한을 얻어내기 위해 협상 중이다. 사용후핵연료 저장 공간이 포화 상태인 데다 재처리를 통해 연료를 재활용할 수 없어 원전 가동의 효율성이 떨어지고 있기 때문이다. 사용후핵연료 재처리 과정에선 플루토늄을 분리해낼 수 있다. 일본은 44t 이상의 플루토늄을 분리·보유해 발전용 연료로 활용하고 있는 것으로 알려졌다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
