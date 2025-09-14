트럼프-시진핑, APEC서 ‘형식적 만남’ 그칠 수도
무역·펜타닐 등 현안 견해차 여전
베이징 정상회담 가능성 낮아져
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 베이징에서 먼저 만날 가능성은 낮다는 관측이 나왔다.
파이낸셜타임스(FT)는 13일(현지시간) “중국이 트럼프 대통령을 베이징에 공식 초청했지만 백악관은 양국의 무역 갈등과 마약 펜타닐 대응에 관한 견해차를 이유로 응답하지 않았다”며 “미·중 정상이 베이징에서 먼저 만날 가능성은 낮아졌다. APEC 정상회의에서도 낮은 등급의 회담만 이뤄질 전망”이라고 보도했다. 트럼프 대통령과 시 주석이 경주에서 대면하더라도 형식적인 만남에 그칠 수 있다는 것이다.
FT에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이날 스페인 마드리드에서 미·중 무역 갈등을 논의하기 위해 허리펑 중국 국무원 부총리를 만났고, 마코 루비오 미 국무장관과 피트 헤그세스 국방장관도 중국 측 인사들과 통화했다.
미·중 고위급 인사들의 연이은 접촉은 정상회담 추진을 위한 작업으로 관측된다. 하지만 무역 갈등의 핵심 현안에 대한 견해차는 여전하다. 미·중 정상회담 추진 상황에 정통한 관계자는 FT에 “중국의 펜타닐 원료 단속에 대한 미국의 불만이 걸림돌로 작용하고 있다”고 말했다.
웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소(ASPI) 부회장은 “트럼프의 베이징 방문을 끌어낼 정도의 무역 합의를 성사시킬 시간이 부족하다”며 “미·중 정상이 APEC 정상회의에서 무역 협상 타결이 아닌 논의의 결과물만 발표할 가능성이 크다”고 내다봤다.
라이언 하스 브루킹스연구소 중국센터장은 “트럼프는 자신의 방중이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장을 모두 만난 시 주석의 ‘만찬 후 입가심용 사탕’ 정도로 여겨지길 원하지 않을 것”이라며 “베이징 정상회담을 성사시킬 명분이 줄어들고 있다”고 지적했다.
세라 베런 전 백악관 국가안보회의(NSC) 선임 국장은 “중국은 트럼프가 원하는 게 진정한 협상인지, 베이징에서 사진만 찍겠다는 것인지 여부를 파악하고 있다”고 짚었다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
