김여정·박정천 동시 저격… 무력시위 신호?
한미일 훈련에 “무모한 힘자랑”
북한이 15~19일 열리는 한·미 핵·재래식 통합(CNI) 도상연습(TTX)인 ‘아이언 메이스’와 한·미·일 다영역 훈련인 ‘프리덤 에지’가 동시에 진행되는 것을 두고 “무모한 힘자랑질”이라며 반발하고 나섰다.
‘김정은의 입’인 김여정 노동당 부부장과 군 서열 1위 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장의 공동 담화를 통해 군사훈련이 계속되는 한 남북대화는 없다는 메시지를 강하게 발신했다. 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사 등 무력시위를 위한 명분 쌓기라는 해석이 나온다.
김 부부장은 14일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 두 훈련을 언급한 뒤 “미·일·한이 행동으로 보여주고 있는 무모한 힘자랑질은 분명코 스스로에게 좋지 못한 결과를 가져다주게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “이전 집권자들이 고안해낸 위험한 구상을 현 집권자들이 충분히 고려한 상태에서 공감하고 실시하는 것이라면 우리는 그것을 명백한 반공화국 대결적 자세의 여과없는 과시로, 대결정책의 계승으로 이해하겠다”고 비판했다. 이는 이재명정부 역시 전임 정부와 다르지 않고, 신뢰할 수 없는 상대라고 규정한 것으로 해석된다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “한·미 연합훈련과 같은 대결정책이 계승되는 한 남북대화, 화해와 협력은 불가하다는 의미”라고 분석했다.
박 부위원장도 이날 담화를 내고 “만약 적대세력들의 힘자랑이 계속 이어지는 경우 그에 대한 우리의 맞대응 행동 역시 보다 명백하게, 강도 높이 표현될 것이라는 것을 강조한다”고 위협했다. 다만 담화의 주체는 높으나 내용의 수위는 조절됐다는 평가다.
김 부부장과 박 부위원장의 동시 담화는 향후 무력시위를 염두에 둔 전략적 신호라는 분석이 나온다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “북한 조선노동당 창건 80주년인 10월 10일 이전에 1차로 맞대응 훈련, 성과용 무기실험 등이 2~3회 걸쳐 단계적으로 이뤄질 가능성이 있다”며 “신형 고체연료 ICBM인 화성-19형 계열 또는 극초음속미사일 발사체를 비행 시험할 수 있다”고 전망했다.
