전 세계 70여개 대도시 시장들 서울에 모인다

세계대도시협의회 40주년 기념 총회

DDP서 열려… 주제는 ‘대도시의 미래’

주요 프로그램은 ‘메가시티 다이얼로그’



전 세계 70여개 대도시 시장단이 서울에 모인다. 경제 발전 및 삶의 질 향상 방안과 미래 비전을 공유하는 세계대도시협의회 총회가 서울에서 열리는 것이다.



서울시는 오는 29일부터 다음 달 1일까지 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2025 세계대도시협의회 창립 40주년 기념 총회’(포스터)가 개최된다고 14일 밝혔다. 행사 주제는 ‘대도시의 미래’다. 올해 총회는 제15차 회의로, 2002년 제7차 총회 이후 두 번째로 서울에서 진행된다. 서울시는 세계대도시협의회의 공동 의장을 맡고 있다.



세계대도시협의회는 인구가 100만명 이상이거나 수도인 도시들이 참여하는 국제 네트워크다. 65개국 163개 도시가 가입돼 있다. 이번 총회에는 뉴욕, 도쿄, 바르셀로나, 요하네스버그, 부에노스아이레스 등 40여개국 70여개 도시의 시장단과 대표단이 참가한다. 국제반부패아카데미(IACA), 세계지방정부연합(UCLG) 등 30여개 국제기구의 관계자들도 참석한다.



오세훈 서울시장은 개회식에서 서울이 준비하는 미래의 모습과 주요 정책을 발표한다. 세계적인 미래학자 제이슨 솅커 퓨처리스트 인스티튜트 의장이 기조연설을 한다.



총회의 주요 프로그램으로는 ‘메가시티 다이얼로그’가 꼽힌다. 서울, 뉴욕, 도쿄, 광저우, 이스탄불, 보고타 등 10여개 도시 시장단 등이 포용 정책을 공유한다. 서울시는 소득 보장 복지실험 ‘디딤돌소득’과 교육 격차 해소를 위한 온라인 플랫폼 ‘서울런’의 성과를 소개한다. 향후 계획도 발표한다.



이밖에 ‘1차 우수정책 공유 포럼’에서 슬라쟈나 타세바 IACA 학장의 기조연설과 서울시의 청렴 정책 발표가 예정돼 있다. ‘글로벌 도시 미래 워크숍’, ‘디지털 안심도시 포럼’도 진행된다.



총회 참가단은 둘째 날 현장 방문의 하나로 강남구 코엑스에서 개막하는 ICT 박람회 ‘스마트라이프위크(SLW) 2025’에 참여한다. 다음 달 1일에는 열린송현녹지광장과 북촌한옥마을에서 도시 건축 등을 체험한다. 뚝섬한강공원과 보라매공원에서 자연 친화 정책도 살핀다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전 세계 70여개 대도시 시장단이 서울에 모인다. 경제 발전 및 삶의 질 향상 방안과 미래 비전을 공유하는 세계대도시협의회 총회가 서울에서 열리는 것이다.서울시는 오는 29일부터 다음 달 1일까지 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2025 세계대도시협의회 창립 40주년 기념 총회’()가 개최된다고 14일 밝혔다. 행사 주제는 ‘대도시의 미래’다. 올해 총회는 제15차 회의로, 2002년 제7차 총회 이후 두 번째로 서울에서 진행된다. 서울시는 세계대도시협의회의 공동 의장을 맡고 있다.세계대도시협의회는 인구가 100만명 이상이거나 수도인 도시들이 참여하는 국제 네트워크다. 65개국 163개 도시가 가입돼 있다. 이번 총회에는 뉴욕, 도쿄, 바르셀로나, 요하네스버그, 부에노스아이레스 등 40여개국 70여개 도시의 시장단과 대표단이 참가한다. 국제반부패아카데미(IACA), 세계지방정부연합(UCLG) 등 30여개 국제기구의 관계자들도 참석한다.오세훈 서울시장은 개회식에서 서울이 준비하는 미래의 모습과 주요 정책을 발표한다. 세계적인 미래학자 제이슨 솅커 퓨처리스트 인스티튜트 의장이 기조연설을 한다.총회의 주요 프로그램으로는 ‘메가시티 다이얼로그’가 꼽힌다. 서울, 뉴욕, 도쿄, 광저우, 이스탄불, 보고타 등 10여개 도시 시장단 등이 포용 정책을 공유한다. 서울시는 소득 보장 복지실험 ‘디딤돌소득’과 교육 격차 해소를 위한 온라인 플랫폼 ‘서울런’의 성과를 소개한다. 향후 계획도 발표한다.이밖에 ‘1차 우수정책 공유 포럼’에서 슬라쟈나 타세바 IACA 학장의 기조연설과 서울시의 청렴 정책 발표가 예정돼 있다. ‘글로벌 도시 미래 워크숍’, ‘디지털 안심도시 포럼’도 진행된다.총회 참가단은 둘째 날 현장 방문의 하나로 강남구 코엑스에서 개막하는 ICT 박람회 ‘스마트라이프위크(SLW) 2025’에 참여한다. 다음 달 1일에는 열린송현녹지광장과 북촌한옥마을에서 도시 건축 등을 체험한다. 뚝섬한강공원과 보라매공원에서 자연 친화 정책도 살핀다.김용헌 기자 yong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지