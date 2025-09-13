코스피, 3400 다 왔다… 사흘 연속 최고치 행진

외국인·기관 2억 쌍끌이 지수 견인

SK하이닉스·삼성전자 동반 신고가

코스닥도 함께 9거래일 연속 상승

코스피가 사상 최고치를 3거래일 연속으로 경신한 12일 장 마감 이후 서울 중구 하나은행 본점에서 한 직원이 증시를 모니터링하고 있다. 연합뉴스

코스피가 사흘째 사상 최고치를 갈아치우며 3400선에 턱 밑까지 근접했다. 외국인과 기관이 도합 2조원 넘게 순매수하며 지수를 크게 끌어올렸다. 특히 외국인 투자자는 지난달 국내 주식시장에서 570억원어치 주식을 순매수하며 4개월 연속 순매수를 이어갔다.



12일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 51.34포인트(1.54%) 오른 3395.54에 장을 마쳤다. 시작가와 장중 고가 모두 사상 최고치를 달성했다. 지수는 전날 세운 장중 사상 최고치(3344.70)와 종가 기준 사상 최고치(3344.20)를 모두 크게 웃돌았다. 30.45포인트(0.91%) 오른 3374.65로 거래를 시작해 3400선 턱밑까지 다다랐다. 종가는 이날 장중 가장 높은 수치를 기록했다.



코스피는 3거래일 연속 최고 기록을 갈아치웠다. 지난 10일 3310선을 돌파하며 4년 2개월 만에 사상 최고치를 경신했고, 전날 3340선을 넘기더니 12일도 신고가를 새로 썼다. 지난 2일 이후 9거래일 연속 상승세다.



외국인 매수세가 특히 강했다. 이날 외국인은 1조4358억원어치를 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 기관도 6114억원 순매수를 기록했다. 반면 개인 투자자는 2조272억원을 순매도했다. 개인이 팔아치운 물량을 외국인과 기관이 전부 사들이는 양상을 보였다.



외국인의 국내 주식 매수세는 4개월째 이어지고 있다. 금융감독원이 공개한 ‘8월 외국인 증권투자동향’에 따르면 외국인의 순매수는 지난 5월 이후 4개월 연속 이어졌다. 지난달 외국인들은 117조8600억원어치 주식을 매수하고, 117조8030억원어치 주식을 매도해 총 570억원을 순매수했다.



국내 대형 반도체주를 중심으로 상승 폭이 두드러졌다. 특히 SK하이닉스는 개장 전 초고성능 인공지능(AI) 메모리 신제품 고대역폭 메모리(HBM)4 개발을 마무리하고 양산 체제를 세계 최초로 구축했다고 발표하면서 매수세가 몰렸다. 전장 대비 7.00% 오른 32만8500원에 거래를 마쳐 지난 6월 24일(7.32%) 이후 약 3개월 만에 가장 큰 상승률을 기록했다. 장중에는 32만9500원까지 올라 전날 기록한 역대 최고가를 경신했다. 삼성전자도 2.72% 오른 7만5400원에 장을 마쳤고 장중 52주 신고가(7만5600원)를 경신했다.



이경민 대신증권 연구원은 “SK하이닉스가 차세대 HBM4 개발 완료 및 양산 체제 구축을 공식화하면서 HBM 시장에서 기술적 우위를 지닐 것이라는 기대로 이어졌다”고 설명했다. KB증권은 “이번 주는 양도세 대주주 기준 완화 기대도 반영됐다”고 평가했다.



코스닥 역시 상승세를 이어갔다. 코스닥은 전일 대비 4.97포인트(0.60%) 오른 839.73으로 상승 출발해 12.32포인트(1.48%) 오른 847.08로 마감했다. 원·달러 환율은 전장 대비 3.6원 내린 1388.2원에 주간거래를 마쳤다.



