李정부 첫 주중대사에 노태우 장남 노재헌

李정부 첫 주중대사에 노태우 장남 노재헌
주유엔대사에 차지훈 변호사
이석배 주러대사 내정
이재명정부 첫 주중대사에 노태우 전 대통령의 장남 노재헌(60·사진) 재단법인 동아시아문화센터 이사장이 내정된 것으로 11일 파악됐다.
11일 외교가에 따르면 노 이사장은 최근 주중대사로 내정돼 주재국의 임명 동의 절차인 아그레망을 기다리고 있다. 그는 2016년 중국 청두시 국제자문단 고문을 맡는 등 원활한 한·중 교류를 위해 다양한 외교 활동을 펼쳐왔다. 노 이사장은 지난달 말 박병석 전 국회의장, 김태년·박정 더불어민주당 의원과 함께 이재명 대통령의 특사단으로 중국을 방문했다. 그는 당시 시진핑 중국 국가주석에게 보내는 이 대통령의 친서를 전달했다.
아버지인 노 전 대통령이 1992년 한·중 수교를 맺는 등 과거 재임 시절 북방정책에 힘써왔다는 점이 인선 주요 요인으로 평가된다. 다이빙 주한중국대사는 한·중 수교 33주년 기념일을 앞둔 지난달 20일 경기 파주 통일동산에 있는 노 전 대통령 묘역을 참배하며 “중국은 한국과 함께 수교 당시 초심을 지키기를 원한다”고 말했다.
주중 한국대사는 정 전 대사가 지난 1월 이임한 뒤 7개월 넘게 대사 대리 체제로 운영되고 있다. 윤석열 전 대통령은 지난해 10월 김대기 전 대통령 비서실장을 정 전 대사의 후임 주중대사에 내정했다. 이후 중국 정부로부터 아그레망까지 받았지만 김 전 실장의 주중대사 취임이 이뤄지지 않은 상황에서 12·3 비상계엄이 선포됐다. 이후 윤 전 대통령 탄핵과 이재명정부 출범이 이어지며 주중 대사의 공석 상태가 이어졌다.
이 대통령은 또 오는 23일 미국 뉴욕에서 열리는 제80차 유엔총회 고위급 회기 참석을 앞두고 주유엔대사에 차지훈 법무법인 화우 변호사를 임명한 것으로 알려졌다. 사법시험 28회(사법연수원 18기)인 차 대사는 이 대통령과 사시·연수원 동기다. 이 대통령과 연수원 시절 학회 활동 등을 같이 한 인연이 있는 것으로 전해졌다. 주러대사로는 이석배 전 주러대사가 내정됐다. 그는 문재인정부 시절인 2019∼2022년에도 주러대사를 지낸 바 있다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
