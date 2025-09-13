[버디 or 보기] 케빈 나에게 출전 기회 준 KPGA
회장 추천에 곱지 않은 시선
LIV골프 아이언헤드GC 팀 캡틴인 재미교포 케빈 나(42)가 KPGA투어 대회에 2주 연속 출전한다. 그는 오는 15일부터 나흘간 경북 구미시 소재 골프존카운티 선산(파71)에서 열리는 골프존 오픈(총상금 10억원)에 이어 그 다음 주 열리는 현대해상 최경주 인비테이셔널(총상금 12억5000만원)에도 나설 예정이다.
전 세계 모든 투어는 퀄리파잉 요건을 충족한 선수에게 해당 투어 출전권을 부여한다. 통상 비회원의 출전은 스폰서 초청이나 투어 측 추천을 통해 이뤄진다.
케빈 나는 미국프로골프(PGA)투어에서 활동하다 2022년 출범한 LIV골프로 이적했다. 그의 활동 무대는 LIV골프 혹은 LIV골프의 지원을 받는 아시안투어로 제한된다.
그런 그가 골프존 오픈 출전자 명단에 이름을 올릴 수 있었던 것은 스폰서 초청이 아니라 KPGA 김원섭 회장의 추천 덕분으로 알려졌다. 현대해상 최경주 인비테이셔널은 최경주 이사장의 추천이 있었다.
앞서 케빈 나는 KPGA투어, 일본프로골프투어, 아시안투어 공동 주관으로 지난 11일 개막한 신한동해오픈 대회조직위에도 출전 가능 여부를 타진했다고 한다. KPGA 무대를 찾는 이유에 대해 해석이 분분하지만 LIV골프 강등권으로 밀린 장유빈(22)을 염두에 둔 행보라는 관측이 나온다.
장유빈은 지난해 KPGA투어 최고 히트 상품이었다. 대상, 상금왕, 평균타수상을 달성하며 대형 스타 탄생을 바라는 골프팬의 마음을 설레게 했다. 그러나 LIV골프로 이적한 뒤 케빈 나의 아이언헤드GC 팀의 일원으로 활동하다 이렇다 할 성적을 내지 못하고 있다.
오는 12월 미국에서 열리는 시드전 격 프로모션에 나설 예정이나 생존 가능 인원은 1~3명에 불과해 쉽지 않다. 사실상 국내 복귀 가능성도 거론된다.
그의 LIV골프 이적은 비즈니스 면에서 성과를 냈다. 아이언헤드GC와 쿠팡 플레이 간의 천문학적 금액의 핵심 파트너 계약 성사가 대표적이다. 지난 5월 2일부터 사흘간 열렸던 LIV골프 코리아는 그 일환이었다. 장유빈이라는 매개체가 없었더라면 계약 성사는 어려웠을 것이다.
그럼에도 선수 본인의 커리어는 실패로 끝났다는 평가가 많다. 장유빈의 이적 과정을 사전에 인지했을 가능성이 컸던 김 회장도 그 책임에서 결코 자유로울 수 없을 것이다.
이런 상황에서 김 회장이 케빈 나의 KPGA투어 출전을 성사시켜준 것은 이해하기 어렵다. 그의 출전으로 KPGA투어 시드 유지를 걱정해야 할 선수 중 한 명은 출전 기회를 빼앗긴 것이나 다름없다.
김 회장의 친 LIV골프 행보는 논란을 낳고 있다. 김 회장은 인천 송도 잭니클라우스골프클럽에서 열린 LIV골프 코리아 대회 기간 내내 현장에 상주하다시피 했다. 같은 기간 남서울CC에서 열린 KPGA투어 메이저급 대회 GS칼텍스 매경오픈 현장에는 얼굴을 보이지 않았다고 한다.
대한골프협회(KGA)와 아시안투어 공동 주관 대회이긴 했지만, 출전 선수 절반 이상이 KPGA투어 선수였음을 고려한다면 선수 격려를 위해서라도 김 회장의 행동은 그와 반대였어야 한다.
선수 한 명의 추천을 두고 지나친 비약이라고 할 수도 있다. 하지만 현재 KPGA는 심각한 노사갈등으로 연일 여론의 주목을 받고 있고, 그 갈등으로 인한 피해는 오롯이 KPGA의 주인인 회원들의 몫이다.
이런 상황에서 김 회장이 케빈 나를 출전시킨 것은 또 다른 논란의 여지가 있는 결정이다. 협회 운영이 독선적이라는 지적이 나오는 이유다.
지금은 회원들의 목소리에 귀를 더 기울이고 여론의 추이를 살피며 협회를 안정적으로 이끌어가야 할 시기다. 케빈 나의 출전 문제가 KPGA 운영 전반에 대한 불신으로 확산하지 않도록, 임기 2년 차를 보내는 김 회장이 초심을 잃지 말고 협회를 이끌어주길 바란다.
정대균 골프선임기자
