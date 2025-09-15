‘속’을 알고 싶다, 특급 호텔들 김치 전쟁

롯데·워커힐·조선 등 제품 출시

K푸드 인기 등 힘입은 사업 확장

‘프리미엄’ 앞세워 고객 확보 나서

워커힐은 제품 수출 사업도 시작

롯데호텔앤리조트는 지난 11일 서울 중구 롯데호텔에서 '김치찌개 가정간편식(HMR) 출시 기자간담회'를 열고 김치 사업 강화와 내년 수출 계획을 공식화했다. 호텔 김치의 개척자로 꼽히는 워커힐호텔은 국내 최초로 김치 해외 수출에 나섰다. 게티이미지뱅크

김치가 국내 특급호텔의 새로운 성장 동력으로 떠올랐다. 객실과 뷔페에 머물던 반찬이 포장김치와 가정간편식(HMR)으로 영역을 넓혀 글로벌 가정의 식탁에도 오르고 있다. 고물가와 노동 부담으로 김장을 포기하는 ‘김포족’이 늘어난 데다, 해외에서 K푸드 인기가 급상승한 데 따른 결과다.



다만 국내 김치 시장은 이미 CJ제일제당·대상 등 대기업 브랜드가 주도권을 쥐고 있어 호텔 김치가 대중 시장 판도를 흔들 가능성은 낮다는 평가도 나온다. 대신 ‘호텔 프리미엄’ 이미지를 앞세워 차별화된 맛과 품질로 틈새시장을 공략하고 있다.



“세 번째 도전” 롯데호텔, 김치 ‘확장 드라이브’



신제품 '롯데호텔 김치찌개'. 롯데호텔앤리조트 제공

롯데호텔앤리조트는 지난 11일 서울 중구 롯데호텔에서 ‘롯데호텔 김치찌개 HMR 출시 기자간담회’를 열고 올해 김치사업 강화와 내년 수출 준비 계획을 밝혔다. 볶음김치·김치찜 등 추가 간편식 제품군 개발도 병행할 예정이다. 호텔만의 레시피와 품질 관리 노하우를 바탕으로 “호텔업계 1위를 목표로 한다”는 각오도 내비쳤다.



롯데호텔은 2013년과 2016년 김치 사업 진출에 나섰다가 준비 부족과 경쟁력 한계로 철수했다. 그러나 2023년 하반기 다시금 ‘롯데호텔 김치’를 내놓으며 본격적으로 시장 재도전에 나섰다. 현재 배추김치뿐 아니라 동치미, 총각김치, 열무김치 등 김치 9종과 계절별 한정상품도 판매하고 있다.



신제품 ‘롯데호텔 김치찌개’는 100% 국내산 돼지고기 목살과 호텔이 직접 관리하는 영양산 고춧가루, 황석어젓·육젓·수국잎차·황태·보리새우 등 천연 재료를 더해 깊은 맛을 구현한 것이 특징이다. 롯데호텔은 출시 직후 “사 먹는 김치찌개 같지 않다” “국물이 풍부하다” “잡내가 없다”는 소비자 반응이 나왔다는 설명도 덧붙였다. 600g 대용량으로 일반 HMR보다 푸짐하며, 4팩 세트는 4만8000원에 판매된다.



품질 관리도 강화됐다. 생산 과정마다 당도와 염분을 직접 확인하고, 두 달마다 호텔 식품안전팀이 위생 점검을 진행한다. 40여년 경력의 한식 셰프가 생산시설에 상주해 전 공정에 참여하는 것도 차별화 포인트다.



향후 글로벌 진출도 본격화한다. 일본, 베트남, 미국 등 호텔 체인이 운영되는 6개국을 우선 수출국으로 삼고, 계열사와 협업해 유통망을 넓힐 계획이다. 롯데호텔 관계자는 “철저히 100% 국내산 재료, 특히 호텔이 직접 관리한 영양산 고춧가루를 고집하는 것이 경쟁력”이라며 “소비자 라이프스타일에 맞춘 프리미엄 김치 라인업을 지속 확대하겠다”고 말했다.



워커힐·조선 ‘양강’… 롯데·파라다이스·드래곤시티 도전



'워커힐호텔 김치' 제품. 워커힐 호텔앤리조트 제공

호텔 김치의 선두주자는 워커힐호텔이다. 1989년 업계 최초로 ‘김치연구소’를 설립한 워커힐은 8년 뒤인 1997년 전통 김치의 맛을 복원한 ‘수펙스(SUPEX) 김치’를 출시하며 시장에 발을 들였다. 이후 2018년 수펙스 김치보다 합리적인 가격대의 ‘워커힐호텔 김치’를 추가해 고가와 중저가 라인을 동시에 구축했다.



최근에는 미국 수출길까지 열었다. 배추김치(4kg), 총각김치(2kg) 단위로 포장한 제품은 오는 23일 캘리포니아에 도착해 한인 밀집 지역에서 우선 판매를 시작한다. 향후 순차적으로 판매 지역을 확대할 계획이다. 호텔 김치가 해외로 수출되는 것은 워커힐이 처음이다.



지난 8일 진행된 미국 수출 기념 선적식 현장. 워커힐 호텔앤리조트 제공

조선호텔앤리조트는 2004년 시장에 합류했다. 웨스틴조선 서울 뷔페 레스토랑 ‘카페로얄’의 밑반찬으로 제공된 김치가 입소문을 타자 고객 요청으로 판매를 시작한 것이 시작이다. 이후 2011년 서울 성수동에 해썹(HACCP) 인증 공장을 세워 본격적인 생산 체계를 갖췄다. 현재는 20여종이 넘는 제품을 판매 중이다. 김치 매출 성장에 조선호텔은 김치사업팀을 리테일팀에서 별도 조직으로 격상시켜 입지 강화에 나서고 있다.



워커힐호텔과 조선호텔이 ‘양강 구도’를 형성하던 김치 시장에 변화의 조짐이 보인 건 2023년부터다. 롯데호텔이 세 번째 도전 끝에 김치 사업을 공식화하면서 판도가 달라진 것이다. 같은 해 8월 첫선을 보인 롯데호텔 김치는 론칭 후 홈쇼핑 첫 방송에서 15분 만에 4000세트를 완판하는 폭발적인 반응을 얻었다.



여기에 파라다이스호텔은 지난해 10월, 서울드래곤시티는 올해 5월 각각 포기김치를 출시하며 경쟁에 뛰어들었다. 파라다이스 김치는 카카오 쇼핑하기 사전 판매에서 하루 만에 완판되는 기록을 세우며 주목을 받았다. 이처럼 호텔들이 잇따라 시장에 뛰어들면서 “이제 김치도 호텔 브랜드를 따져 고르는 시대가 열렸다”는 평가가 나온다.



김치도 빙수처럼…프리미엄 소비가 만든 틈새시장





호텔업계가 최근 김치 사업에 속속 뛰어드는 배경에는 김장을 직접 하는 수요가 감소하고 있는 데 있다. 고물가에다 김장 노동의 부담까지 겹치면서 ‘김포족(김장을 포기하는 사람들)’이 빠르게 늘어나자 완제품 김치를 찾는 소비자가 크게 증가했다. 여기에 “기왕이면 더 좋은 것을 사 먹자”는 프리미엄 소비 트렌드가 맞물리면서 김치 시장 성장성에 청신호가 켜졌다.





투입 비용이 크지 않다는 점도 매력이다. 호텔은 이미 식음료(F&B) 사업장을 통해 인력과 조리시설, 유통망을 갖추고 있어 별도의 인프라 투자 없이 곧바로 사업을 확장할 수 있다. 포트폴리오 다각화는 물론 고객 유입 효과까지 노릴 수 있어 ‘일석이조’라는 평이다.



사업성이 입증된 사례도 속속 나오고 있다. 조선호텔 김치는 지난 1~8월 매출이 전년 대비 14.5% 증가했다. 2021년 이후 매년 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다. 워커힐호텔과 롯데호텔 김치의 지난 1~7월 매출 역시 각각 81%, 21% 늘었다.



국내에서 성과를 낸 호텔들은 해외 시장도 정조준한다. 이달부터 미국 수출을 시작하는 워커힐호텔뿐 아니라 조선호텔과 롯데호텔 역시 중장기적으로 해외 수출을 목표로 삼고 있다.





한계도 분명하다. CJ제일제당 ‘비비고’, 대상 ‘종가’ 등 주요 김치 업체들은 대량 생산과 전국적 유통망에서 압도적인 경쟁력을 갖췄다. 이와 달리 호텔업계는 생산량과 가격 경쟁력에서 불리해, 대중시장보다는 틈새시장 공략에 그칠 수밖에 없다는 관측이 나온다.



다만 차별화된 경험을 원하는 소비자가 늘어나는 한 호텔 김치의 기회는 계속 열려 있다. 식품업계 한 관계자는 “호텔 빙수가 고가에도 매년 화제를 얻는 건 경험과 프리미엄에 대한 수요 덕분”이라며 “호텔 김치 역시 고급 브랜드 이미지와 차별화된 스토리텔링을 앞세운다면 구매 욕구를 충분히 자극할 수 있을 것”이라고 말했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



