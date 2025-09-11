시사 전체기사 [포토] 고향으로 돌아갈래 입력:2025-09-11 19:00 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 바다거북이들이 11일 제주도 서귀포시 중문색달 해변에서 바다를 향해 가고 있다. 해양수산부는 야생에서 구조돼 치료 받거나 인공부화에 성공한 바다거북이 13마리를 방류했다. 뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “강아지 잘 있나” 尹, 구치소 밀반입 휴대폰으로 반려견 사진 봐 2 특검법 합의했던 김병기 ‘격노’…“대표·법사위·특위 모두 사전 상의” 의총서 설명할 듯 3 “선택하는 거 어려워하는데” 李 기자회견, 웃음 터진 순간 4 외교부 “구금 한국인 중 1명만 美잔류 원해…316명 귀국 예정” 5 [단독] “불과 15일 때문에 협상을 깨나” 김병기, 의총서 격노한 이유 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “주식양도세 대주주 기준 10억, 고집할 필요 없어” 2 KT “이용자 5561명 유심 정보 유출…금전 피해 100% 책임” 3 [단독] KT, ‘유령 기지국’ 해킹 알고도 “이상 없다” 국회 보고 4 “가짜 기지국 공격, 어떤 통신사라도 표적될 수 있다” 5 대기업 10곳 중 6곳 “하반기 신규채용 없거나 미정” 해당분야별 기사 더보기 1 동작구 마트서 90대가 10세 성추행 의혹…범행 인정 2 도암댐 24년 만에 열린다…강릉, 도암댐 물 공급 받기로 3 속초 오징어 난전 얼마 됐다고…대게집 ‘카드값 덤터기’ 논란 4 갯벌 고립자에 구명조끼 벗어준 해경…실종 끝에 숨져 5 ‘고무보트’ 밀입국 중국인 추가 검거…4명 추적 중 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 최측근 찰리 커크, 공개 행사에서 피격 사망 2 ‘한국 기어오른다’는 여자 아베, 日 총리 여론조사 1위 3 트럼프 “미국에 그냥 있으면 안 되겠나” 돌발 제안…롤러코스터 같았던 출국길 4 “트럼프, 구금 사태 관련 ‘한국 원하는 대로 신속히 조치’ 지시” 5 美 조지아 구금 국민 316명 12일 전세기로 돌아온다 …“재입국 등 불이익 없다” 해당분야별 기사 더보기 1 “사회에 투덜대는 연상호 영화”…박정민이 본 ‘얼굴’의 특별함 2 “파도에 온몸 던져” 6살 배우 구한 고현정 미담 3 옥주현, 미등록 기획사 운영 논란…“즉시 등록할 것” 4 ‘주장 논란’…손흥민 “불편할 것 없어 제 위치서 최선” 5 후반 출전 손흥민 골로 반격 시작… 홍명보호 자신감 충전 해당분야별 기사 더보기 1 한국서 암 치료하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디 2 대도서관 사인은 뇌출혈…전처 윰댕 심경 밝혀 3 미국 10대 열광하는 ‘치폴레’ 온다…SPC그룹 한국·싱가포르서 운영 4 “장기 이식해 150살까지 살겠다”는 푸틴… 실현 가능할까 5 ‘1580만원+450%’에 주식도 받는다…현대차 노사, 임단협 잠정 합의 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 가수 정동원, 만 16세 당시 무면허 운전 혐의…검찰 수사 이 대통령 “주식양도세 대주주 기준 10억, 고집할 필요 없어” “사회에 투덜대는 연상호 영화”…박정민이 본 ‘얼굴’의 특별함 한국서 암 치료 하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디 “가짜 기지국 공격, 어떤 통신사라도 표적될 수 있다” 트럼프 최측근 찰리 커크, 공개 행사에서 피격 사망 “트럼프, 구금 사태 관련 ‘한국 원하는 대로 신속히 조치’ 지시” 이 대통령 오늘 취임 100일 회견… 향후 행보는 ‘회복’ → ‘성장’ 방점 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요